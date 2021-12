Els Amics de les Arts i el músic, cantant i compositor Pablo López han fet una nova versió de 'Jean-Luc', un dels temes més populars del grup català que obria el disc 'Bed & Breakfast' de l'any 2009. La versió es va estrenar aquest diumenge coincidint amb La Marató de TV3. "Ha estat una col·laboració entre quatre amics i una experiència meravellosa", assegura el cantant malagueny en una entrevista amb l'ACN. Afirma que col·laborar amb Els Amics de les Arts ha estat molt especial perquè quan va arrencar a fer propostes més importants com a músic ells formaven part de la banda sonora de la seva vida i especialment la cançó 'Jean-Luc'. López explica que ha portat al seu univers musical la cançó versionada.

Pablo López i Els Amics de les Arts van passar dos dies en un estudi per gravar la versió de 'Jean-Luc', que es va estrenar aquest diumenge en el marc de La Marató. 'Jean Luc' va ser gravada als estudis MG de Madrid el mes de novembre de 2021 i va ser mesclada per l’enginyer de so i productor Max Miglin.

El compositor coneixia la cançó 'Jean-Luc' i a Els Amics de les Arts com altres grups catalans que li agraden com Manel. Destaca que 'Jean-Luc' és un dels temes més importants en la seva discografia i l'han reeditat i produït conjuntament. "Ha estat una col·laboració entre quatre amics i una experiència meravellosa", assegura. López canta en català la cançó.

"M'encanta el català, l'entenc molt bé perquè a la meva furgoneta es parla sempre en català i els meus mànagers em parlen català i he consumit molta música en català". Explica que els components d'Els Amics de les Arts van estar "molt atents i pedagògics" amb ell en el moment de fer-li indicacions sobre l'idioma. "Ja tinc un punt més d'aquest magnífic idioma", apunta.

El cantant admet que porta la cançó al seu terreny musical. López destaca que Els Amics de les Arts tenen un estil molt peculiar i és fàcil identificar-los i per això remarca la humilitat que han tingut els seus components de deixar-li fer una versió de 'Jean-Luc' i acompanyar-lo en aquest procés. "Ha estat molt divertit i m'han fet sentir molt feliç i honorat", diu.

Els Amics de les Arts van manifestar en un comunicat que valoren aquesta versió del seu tema d’una manera molt positiva i afirmen que per ells és un privilegi poder comptar amb la veu i el piano de Pablo López en una cançó que ha estat tan important per ells.

Palau Sant Jordi

Pablo López actuarà el 28 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. "Tocar allí és extraordinari i grandiloqüent i no per l'espai en si, sinó per tota l'energia que tenen les parets d'aquell lloc per tots els esdeveniments que hi han passat". La gira de López va començar a Barcelona i acabarà també a Barcelona. De fet, va arrencar el juny del 2020 als Jardins de Pedralbes i va ser la seva primera experiència amb públic amb mascareta. "Vaig rebre molta estima del públic", recorda.