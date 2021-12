L’Associació Cultural El Galliner va bufar ahir 26 espelmes, i ho va voler fer en homenatge a «la dedicació i l’esforç» de totes les persones vinculades d’alguna manera o altra amb el passat i el present del teatre amateur de la ciutat i, per extensió, de tota la Catalunya Central. Per ser estrictes, l’aniversari serà divendres, però, per no programar la celebració la vigília de Nadal, va anticipar la festa amb un acte públic ahir a la tarda, que va omplir la Sala Gran del Kursaal.

Amb aquest acte, El Galliner va voler convertir ahir actors i actrius, però també tramoies, electricistes, maquilladores, apuntadors..., i en definitiva «tots els que sense tenir un paper a les obres hi eren sempre», en «els convidats més especials d’aquesta festa». Com va explicar Àngels Serentill en nom de l’entitat, que enguany ha estat l’administradora de les Festes de la Llum, va ser arran de la recerca feta en aquest marc sobre el llegat teatral de Manresa «que ens vam adonar de la gran dimensió que havia tingut el teatre amateur en la vida de la ciutat». I d’aquí l’homenatge, que ahir va repassar una llarga llista de noms d’ara i d’abans, amb disculpes prèvies de l’entitat, donant per fet que «ens en deixarem molts». Alhora, agraïa «qualsevol aportació, que serà benvinguda perquè la història del teatre a Manresa encara està per escriure».

També es va recordar grups actuals i d’altres ja desapareguts, i espais de teatre i cinema, alguns dels quals la recerca d’El Galliner ha fet aflorar per sorpresa perquè «ara hem sabut que s’havia fet teatre a llocs que desconeixíem».

Hi va haver un diploma per a una cinquantena d’homenatjats que el responsable d’El Galliner, Joan Morros, va anar anomenant un per un, i que es van entregar després d’un vídeo que repassava la història del teatre a la ciutat amb imatges de programes, entrades, cartells... i sobretot de fotografies dels seus protagonistes. Persones que d’aquell treball «en deien fer comèdia», i que per modèstia «ni tan sols feien teatre amateur, sinó d’aficionats», recordava Serentill.

En el seu aniversari, El Galliner també havia de ser protagonista de la festa, i d’això se’n va encarregar l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Va dir que ha estat «una peça clau» per a la recuperació del Kursaal, i també una entitat «essencial per generar afició i interès pel teatre». Va definir «el segell Galliner» com «una manera de fer les coses amables, amb optimisme, en equip, i amb un clima agradable», i va remarcar «la sort que tenim com a ciutat de tenir una entitat com aquesta».

Acabats els homenatges, es va donar pas a l’espectacle Fragile 2.0, de LaBú Teatre, dirigit per Anna Ros i interpretat per ella mateixa i Andreu Sans.