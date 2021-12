La banda manresana McGregor’s va tornar dissabte a la nit a la sala Stroika per recuperar durant una hora i mitja l’esperit dels noranta quan una part de la música del país estava traspassada pel desvergonyiment del ritme de guitarres i les irreverències d’unes lletres sense pèls a la llengua. Toni Holgado (veu), Carles Blaya (baix), Valentí Holgado (guitarra), Pep Rochés (bateria) i Joan Cayuela (guitarra) van estar acompanyats del seu públic més fidel, molts dels quals els han seguit des dels seus inicis, fa més de trenta anys, i d’altres, més joves, que s’han afegit als concerts que la banda ha proposat des de fa deu anys. Tot sol i Time obrien una nit amb mascaretes, amb menys públic que en les últimes trobades però còmplice d’un concert que va anar pujant d’intensitat i que va servir per celebrar i corejar cançons com Soy un puto, La cabina, Fin de mes i Yo soy ese, temes en els quals Holgado va mostrar de manera especial les ganes d’escenari. El hit Eva María –sempre esperat pel públic– tancava un concert amb mans alçades i aplaudiments a la sana nostàlgia.