Ara fa un any, l’Ajuntament de Manresa editava el calendari del 2021 i el dedicava a Manresa i la seva relació amb el cinema. Quasi 365 dies després, la celebració del 125è aniversari de l’arribada del setè art a la ciutat i el 60è del rodatge de Plácido, es tancarà dilluns que ve, 27 de desembre, amb la projecció d’una selecció de 14 curts del cineasta Segundo de Chomón (1871–1929) acompanyats per la música en directe de 7 pianistes bagencs vinculats a l’Esclat o al Conservatori de Música de la ciutat: David Martell, Mateu Peramiquel, Anna Puigmartí, Marc Pusó, Xavier Ricarte, Berta Sala i Benjamí Santacana. La sessió, de 70 minuts i amb un piano vertical, començarà a les 7 de la tarda i es farà al teatre Conservatori, el mateix equipament on el 27 de desembre de 1896 es feia la primera projecció pública de cinema.

Gerard Quinto, en representació de Cineclub Manresa, Joan Morros, d’El Galliner i Anna Crespo, regidora de Cultura, promotors de l’acte, el presentaven ahir al Casino on, fins al 9 de gener, es pot veure l’exposició Manresa i acció!. Amb ells, tres dels pianistes que protagonitzaran la vetllada, David Martell, Benjamí Santacana i Xavier Ricarte. Quinto subratllava la importància del cineasta nascut a Terol, Segundo de Chomón, del qual s’han celebrat els 150 anys del seu naixement, i el seu lligam amb Barcelona, on va desenvolupar, conjuntament amb París i Torí la seva carrera: «l’han comparat i li han dit imitador de Méliès però sovint Chomón va anar molt més enllà i en l’experimentació dels trucatges cinematogràfics, quant a la ciència-ficció, podem dir que el va superar clarament».

La selecció dels curts que es podran veure, Essencial Chomón 150 és un programa especial elaborat per la Filmoteca de Catalunya que, d’una banda, subratlla les tècniques en què Chomón va excel·lir: el color, els efectes especials i l’animació; i, de l’altra, el cinema que va fer a Barcelona. Com explicava Quinto, «més enllà del quasi valor arqueològic dels curts, el públic gaudirà del que va ser capaç de fer aquest cineasta en aquell moment».

Un moment, el primer terç del segle XX, en què les pel·lícules eren mudes acompanyades del so que hi posaven solistes o fins i tot una orquestra. Malgrat no existir enregistraments de l’època, el que es buscarà serà emular l’esperit d’aquestes projeccions inicials, explicava Joan Morros, «amb la música creada per pianistes» de la comarca que, va remarcar, «han tingut llibertat total per compondre o adaptar temes propis» als curts. Inicialment, va explicar Morros, també havia de participar la pianista Judit Morral però un accident l’impedirà ser-hi. El tema que ella interpretava el farà Xavier Ricarte.

«A principi del segle XX», remarcava el pianista David Martell, l’ofici de posar música a les pel·lícules «era nou» i servia, també, «per dissimular el soroll del projector». Martell optarà per música original i Benjamí Santacana es basarà en una «proposta bastant improvisada. Crec que era així com funcionava i em sembla important mantenir aquesta sensació d’espontaneïtat». Santacana va recordar compositors com Txostakovich, que «s’hi van dedicar» i va subratllar «el valor» d’uns curts i d’una «música que acabi de vestir-los». Ricarte, per la seva banda, va remarcar «la diversitat» que tindrà el repertori, «entre clàssic i modern» i que portarà el segell propi «de cada pianista».

Essencial Chomón 150 amb la música de set pianistes en directe serà d’entrada gratuïta, però amb invitacions que es ja poden recollir a través de www.kursaal.cat o a les taquilles del teatre. «El personal de sala», apuntava Morros, «anirà vestit d’epoca... i els pianistes més agosarats, també». No serà el 1896 però potser ho semblarà.