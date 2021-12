Vols assistir al concert JazzNadal i Més? Els organitzadors en has donat cinc entrades dobles i hem decidit repartir-les entre els nostres lectors. Com? A través de la nostra ruleta de la sort. Fes-la rodar i descobreix al moment si t'han tocat les entrades!

El concert de JazzNadal i Més reunirà Manel Camps, Llibert Fortuny i Mireia Farrés, el dia 29 de desembre, a les 20 h, al Teatre Conservatori de Manresa. Els guanyadors hauran de recollir les entrades abans del 29 de desembre a les 13 h a les oficines de Regió7 a Manresa (carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32) en horari d’atenció al públic de 9h a 13h i de 16h a 18h.