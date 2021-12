Les sales Apolo i Razzmatazz han confirmat aquest dijous que suspenen respectivament la seva activitat de concerts i sessions de club a partir d'aquesta mitjanit "a causa de les noves mesures restrictives" ordenades pel Govern. "Ha estat bonic… mentre ha durat. (...) ànims a totes les companyes i fins aviat", s'acomiada l'Apolo hores abans del concert de Mishima d'aquesta nit, l'últim abans del tancament.

L'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) constata que les sales grans "estan tancant" i que s'estan suspenent molt concerts. Quan encara no s'ha publicat el decret del Govern que concreta les restriccions, l'ASACC avança que a més de la reducció d'aforament, els obligaran a fer seure el públic, cosa "inviable econòmicament".

Un comunicat similar ha publicat la sala Razzmatazz, fent constar a més el seu rebuig a unes mesures que, asseguren, "tornen a castigar la cultura estigmatitzant un cop més un sector que ha demostrat tenir un grau molt baix d'incidència en la pandèmia". Des de l'ASACC expliquen a l'ACN que si bé el Govern no prohibirà l'activitat musical que no impliquin ball, sí que s'obligarà a les sales a programar els concerts amb el públic assegut com a mesura preventiva. "Això ja va provocar el tancament general abans de l’octubre per la inviabilitat econòmica", recorda al respecte la seva gerent, Carmen Zapata.

Aquesta condició és la que hauria fet que sales grans i no adaptades per al públic en butaca (com el Razz o l'Apolo, entre altres) estiguin anunciant el tancament. "Les sales grans estan tancant", lamenta Zapata. I segons afegeix, aquelles altres que no ho faran o no voldrien fer-ho, estan patint perquè "s'ha instal·lat la incertesa, no es venen entrades i s'estan retornant a centenars". La situació serà menys greu en equipaments que ja disposen de pistes o platees amb seients i que tenen programació musical, com ara auditoris o teatres. En aquest cas, hauran de fer front concretament al límit del 70% del seu aforament, ordenada per a les activitats culturals.

Una treva de dos mesos

Tot plegat arriba quan tan sols fa dos mesos llargs que la majoria de sales va poder començar a reobrir després de més d'un any tancades per la pandèmia. Des d'aleshores, les sales havien reprès l'activitat amb un aforament limitat al 80%. La nova variant de la covid-19, òmicron, i les restriccions del Govern per contenir-ne l'expansió tornen a posar en dificultats l'activitat d'aquests espais culturals.