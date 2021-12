El cicle de músiques Sons del Camí, organitzat per l’Ajuntament Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa dins del projecte Manresa 2022, comença a preparar-se per a la seva novena edició. A partir d'aquest dijous, ja es poden reservar les entrades per als diferents concerts a través de la web de Sons del Camí, de la web de Manresa 2022 i, presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major número 10 de Manresa.

L’edició d’enguany té com a cap de cartell la cantant israeliana Noa, artista de llarga trajectòria que ha passat per alguns dels millors festivals del món, ha compartit escenari amb grans estrelles de la música i és un referent en la defensa dels drets humans i de la pau. També comptarà amb la presència d’altres grups i artistes de renom, com l’Orfeó Donostiarra, rememorant el seu cèlebre concert de maig del 1948 al Teatre Kursaal amb motiu del quart centenari dels Exercicis Espirituals, o el compositor català Carles Cases, amb una creació expressa per al festival al voltant de la figura d’Ignasi de Loiola. Com a novetat, el cicle incorpora per primera vegada un concert per a públic familiar, que estarà protagonitzat per l’exitós grup El Pot Petit i que tindrà lloc als Jardins de la Cova.