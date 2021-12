El Nadal de fa 9 anys, la trompetista santperdorenca Mireia Farrés, el pianista manresà Manel Camp i el saxofonista berguedà Llibert Fortuny presentaven a Manresa JazzNadal, un treball embolcallat en un llapis de memòria transformat en disc-regal, i un nou espectacle amb el mateix títol que traslladava a escena un repertori de nadales portades al terreny jazzístic i electrònic, amb clàssics com El noi de la mare, Adestes fideles o El cant dels ocells.

Una idea que naixia del concert que el desembre del 2009, amb un concert a La Pedrera, va reunir per primer cop en un escenari els tres músics. I ja és desembre i ja és Nadal, i tot i les restriccions als aforaments proposades pel Govern per fer front a la pandèmia, Farrés, Camp i Fortuny tornen per celebrar el 75è aniversari del compositor manresà amb un concert titulat JazzNadal i més que sumarà, com diu el títol, aquest projecte i els restants en què Camp ha treballat amb Fortuny (Mozart en Jazz i Populina) i amb Farrés i Fortuny (JZBach). El concert es farà el 29 de desembre, a les 8 del vespre, al Conservatori. I si s’aprova la limitació de públic, al 70 % de la capacitat del teatre.

La idea del concert, com tots els que formen part del projecte de celebració de l’aniversari de Camp, De Minorisa a Carst (que va arrencar el 24 d’abril al teatre Kursaal i que s’allargarà fins al maig del 2022), és portar a l’escenari el retrobament d’artistes que han format part de la trajectòria professional i vital del compositor manresà. Un «agraïment» que ara arriba amb la trompetista santpedorenca i el saxofonista berguedà, anys després de les seves primeres col·laboracions i d’uns directes on s’uneix la clàssica, el jazz i l’electrònica: «artísticament, funcionem. Hi ha química entre nosaltres. Hem trobat un llenguatge comú, que ens uneix», explica Camp.

El pianista manresà i Fortuny es van estrenar com a duet el 2007 amb Mozart en jazz, un espectacle de variacions jazzístiques en l’obra de Mozart, sorgit al concert de clausura del Premi Ciutat de Manresa; i van repetir el 2011 amb Populina, en què reinterpretaven diverses cançons populars catalanes. «Quan estem junts l’un va cap a l’altre: de l’energia desbordant de Fortuny al meu lirisme, de la seva extraversió a la meva introspecció». I Farrés, apunta Camp, «aporta l’equilibri», el contrapunt entre dos pols: «és l’harmonia, ella té un so vellutat, una dimensió instrumental i una expressió meravellosa» que fa que els directes d’aquests tres músics de diferents «generacions, estils i personalitats» siguin, com defineix Camp, «intrèpids i poètics».