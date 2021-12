La Sala Versus Glòries estrena avui Potser somiar, del dramaturg canari Antonio Tabares amb traducció i dramatúrgia de Sergi Belbel i dirigida pel surienc Roc Esquius. L’obra, que es pot veure fins al 6 de febrer, és una faula en to de comèdia sobre la pèrdua dels éssers estimats, l’enyorança i el pas del temps, escrita com «un cant a la vida» i al vincle amb els altres. Belbel torna a Tabares, a qui considera el millor autor espanyol viu, adaptant un dels seus darrers textos, «una mena de Love actually en petit, molt adequat per aquests dies», explicava ahir el flamant guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la amb el seu debut en el gènere, Morir-ne disset.

Ajornament a la Beckett D’altra banda, un positiu per covid en l’equip artístic d’El corredor de karts, de Pàrking Shakespeare, ha obligat a posposar les funcions fins al 28 de desembre a la Sala Beckett.