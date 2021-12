La formació de Santpedor dirigida per Marc Reguant celebrarà dissabte el 53è concert de Nadal amb un repertori variat que va des de música contemporània fins a les melodies nadalenques més tradicionals. Per la situació actual, el cor ha decidit, arran dels canvis de protocol decretats pel govern català, fer dos concerts per limitar l’aforament. Només queden entrades disponibles per a la segona sessió. El concert es repetirà el 16 de gener i una setmana després a Súria. La coral no ha fallat en el darrer mig segle a la cita musical de Nadal. Fins i tot l’any passat, la formació de Santpedor, va cantar nadales a l’exterior de les residències del poble i a la plaça Gran de Santpedor per la situació de pandèmia

El gruix del repertori que demà es podrà escolar és a capella, si bé quatre de les peces comptaran amb l’acompanyament al piano de la pianista santpedorenca Mònica Ramírez. S’inclouen peces de compositors catalans contemporanis: Josep Ollé i Sabaté (amb Prova el fred de fer-se etern), Josep Vila i Casañas (Laudate Dominum) i Albert Guinovart, del qual es podran escoltar les versions de les nadales El petit vailet, Les bèsties del naixement i Fum, fum, fum. El programa també comptarà amb peces de jazz adaptades per a cor.