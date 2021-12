Anem a fer un món millor

La col·lecció «Missió Planeta» del segell Barcanova apropa als nens i les nenes els objectius que va marcar l’ONU en el projecte Agenda 2030 per aconseguir un món més sostenible.

En el volum Aprenem a ser feliços, l’autora diu al lector: «Sabies que l’educació és un dret de totes les persones?». Encara que sembli una obvietat, hi ha molts infants arreu del món per als qui poder anar a l’escola i aprendre coses sobre la vida i l’entorn no és una rutina habitual. Fins i tot n’hi ha que han de viure una experiència tan traumàtica com ser soldats en una guerra.

El llibre que signa Lucía Serrano s’insereix en la col·lecció que explica als més petits quins són els propòsits de l’Agenda 2030: fam zero, consum i producció responsables, educació de qualitat, energia neta, acció climàtica, salut i benestar... No sembla que la humanitat prengui gaire consciència de la importància d’assolir aquests objectius o, almenys, anar-s’hi apropant de manera decidida, però els llibres d’aquesta col·lecció pretenen que en l’imaginari dels nens i les nenes aquestes idees ja comencin a quallar.

Pot semblar, però, que els menuts no tenen res a dir ni a fer: aquests àlbums il·lustrats els convenceran del contrari. Fer un món millor és cosa de tots.