En Jean Michel es lleva molt d’hora aquest diumenge per anar a buscar la Jeanette a la feina. La Jeannette treballa de prostituta a Pigalle. Va néixer fa quaranta anys a l’illa de la Martinique i va marxar a París en fa vint a la recerca d’una oportunitat que la fes sortir de la fam. Un pinxo mulato com ella la va posar de marfanta i li va fer un fill. El brivall va rebre una punyalada mortal en una baralla, i ella va anar passant de mà en mà fins a raure a les d’un exboxador de pes mig, una mica sonat, però bon jai, que es vanta d’haver conegut Marcel Cerdan. La Jeanette conserva un cos ben modelat, encara que és baixeta i té una cicatriu a la cara, conseqüència d’una topada amb el vidre de la porta d’un catau, un dia de campi qui pugui en una xarxada dels guripes.

En Jean Michel convida la Jeannette a un cafè amb llet i una tartine. Havent saludat el Maurice, el Cheval Fou i el Malandronides, tots del sindicat dels maquereaux, i després de donar cent francs a la Titine per jugar-los a un tatano al tiercé, surten de bracet, carrer amunt cap a l’estació de metro de la plaça. «Aixó comença a estar ple de trasvestis brasilers…», comenta ella en una panoràmica al voltant. Agafen el metro dues parades fins a Barbès. A un carreró del barri de la Goutte d’Or pugen les escales d’una casota geperuda on la Jeanette té un apartament de dues habitacions, lloguer quasi regalat per una àvia que viu als baixos, es passa tot el dia tossint i treu a passejar el quisso cada matí i al capvespre.

Es fiquen al llit sense fer soroll, que en Max, el fill adolescent de la Jeannette, jau al llit plegable de la sala, amb els peus fora de la manta repartint ferum de cabrum arreu. Dormen abraçats fins a l’hora de dinar. Jean Michel es lleva primer, va al forat de la cuina a fer bullir l’aigua pels espagueti i desvetlla en Max. El noi el considera com un pare o un germà gran, aneu a saber, i és a l’única persona que fa cas quan el renya perquè es passa el temps als billars acceptant propines per fer petits encàrrecs als caïds berbers. Mengen la pasta adobada amb mandonguilles de lata i regada amb una salsa bolonyesa aigualida. Llavors, ella prepara un cafetò, mentre els altres dos miren el programa esportiu a la tele. A en Jean Michel li agrada el ciclisme, fins i tot va participar en alguna cursa amateur. Als trenta anys, els Gitanes i el whisky l’han deixat inútil per a qualsevol esforç físic. A en Max li agrada el futbol, però no pot anar al Parc des Princes, perquè no en té ni cinc. Tot el que pispa ja ho deu.

A la tarda, tots tres van a un dels cinemes que s’arrengleren a Stalingrad. Fan programa doble, sempre pel·lis d’acció. Poden ser xineses d’arts marcials, amb un Bruce Lee repartint nesples a tort i a dret, spaghetti-westerns rodats a Almeria amb actors italians i espanyols de noms disfressats d’americans, antics noirs d’Eddie Constantine o peplums de musculats com Steve Reeves o Kirk Morris. La sala sol estar atapeïda, i el poc respectuós públic avisa el bo quan el dolent li ve a traïció o crida marranades quan el noi petoneja la noia en un decorat exòtic, que tant pot ser Xangai com les roques del Monumental Valley.

Sopen un sandvitx de pastrami i un gelat al cau d’un pied- noir amic, i cadascú a la seva. La Jeanette es prepara per a la feina de nit i en Jean Michel torna a la mansarda que li deixen les seves iaies bessones, a acabar l’article sobre els polars de Lino Ventura, amb qui va tenir la xamba d’esmorzar un dia a La Coupole.