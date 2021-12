Amb més bona voluntat que superpoders, Calavera Lunar ja fa un quart de segle que vetlla per l’univers, i ara, a més a més, ho fa parlant per primer cop en català i des d’una edició a l’altura d’aquesta efemèride

Nascut com una espurna precoç del talent del barceloní Albert Monteys, l’esquelet amb escafandre Calavera lunar es va convertir amb la seva primera aparició l’any 1996 en una capçalera de culte, estatus sens dubte reforçat per l’escàs nombre d’aventures que se’n van publicar originàriament després que el dibuixant centrés el gruix de la seva activitat en la revista El Jueves, on va publicar fins al 2014.

Ara, per celebrar el 25è aniversari d’aquella historieta, l’editorial Mai Més ha recuperat i traduït, en la primera incursió del segell en el món del còmic, aquelles primeres entregues amb l’afegitó d’algunes incursions més que ajuden a seguir el camí cap a la maduresa de l’autor.

Aquesta jugada posa per fi a l’abast del gran públic una obra que manté intacte el seu esperit sarcàstic original, així com el seu sentit de l’humor esquitxat d’escenes que es passegen entre la fantasia desbordada i el costumisme més insospitat. Dos senyals d’identitat que Monteys ha espremut com ningú al llarg de la seva carrera i que aquí posa al servei d’una sèrie d’historietes breus poblades d’alienígenes amb ganes de fer-ho volar tot pels aires i una galeria de personatges secundaris fruit d’una imaginació tan prolífica com gamberra.

Un còmic sense vinyetes

Qui tampoc no es queda curt a l’hora de forjar mons i entorns personals fins a l’extrem és el també barceloní Francesc Capdevila, conegut com a Max. Després d’anys i panys d’experimentar amb tota mena de formats i llenguatges, Max ofereix una nova lliçó magistral amb Fiuuu & Graac, un còmic sense vinyetes ni bafarades plantejat com una experiència per a un lector que, davant la manca d’un text, es converteix aquí en un observador.

En aquesta ocasió, un dels tradicionals ocells que sobrevolen l’obra del barceloní es veu atrapat per un corrent d’aire amb el qual balla al llarg de les pàgines que formen el llibre i transformen el que d’entrada podria passar per poc més que una simple anècdota en un desplegament de sensibilitat i enginy.

La factura digital

Igualment reflexiva, tot i que des d’una òptica diametralment oposada, és la proposta de Los años de Internet, de Damian Bradfield i David Sánchez. A partir d’un seguit de petites històries ambientades en el que sembla un futur no gaire llunyà, els autors ens conviden a aturar-nos un moment i qüestionar-nos el món que ens envolta per cortesia de les xarxes socials i les grans corporacions.

Extrapolant circumstàncies, Sánchez i Bradfield –un dels fundadors de la companyia de compartició d’arxius WeTransfer– se centren en temes com ara les pràctiques comercials abusives i intimidatòries a què ens exposa el comerç online, el culte al producte digital o els excessos de la cursa empresarial a Silicon Valley.

Un passeig pels baixos fons

Les dues darreres propostes d’aquest mes comparteixen la fascinació per l’ambient noir i les trames protagonitzades pels elements més marginals de la societat. La primera d’elles, No direction, del francès Emmanuel Moynot, aconsegueix quelcom tan meritori com és recollir alguns dels elements més habituals del seu gènere i servir-los d’una manera que és capaç d’atreure i seduir el lector des de la primera pàgina. Premiat al festival d’Angoulème del 2020, aquest còmic entrecreua les històries de dos adolescents assassins als Estats Units profunds amb les de diversos personatges que, com ells, duen el segell de perdedor imprès a la cara. D’aquesta manera, Moynot ens du una història plena de violència, tant l’explícita com la que apareix subjacent en les diverses trames i que manté les pàgines en un nivell de tensió constant.

L’altra aposta criminal porta per títol Balas perdidas. Sunshine & Roses I: Kretchmeyer i és la primera entrega d’un nou arc argumental de la saga signada pel nord-americà David Lapham. Una obra que, com en el cas del còmic de Moynot, dona el protagonisme a una tirallonga de personatges enllaçats per l’assassinat d’un mafiós als EUA dels anys 1970. Tot un còctel de sang, pólvora i droga que enllaça amb la tradició dels thrillers d’acció en la línia de cineastes com Brian de Palma o Martin Scorsese.