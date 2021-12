Andreu Mauri i Gina Gonfaus, manresans de 21 anys, ja estan a punt per estrenar-se avui en els papers del Jan i la Júlia, els germans protagonistes d’El meu primer Nadal al Kursaal, una proposta familiar consolidada en l’agenda nadalenca manresana. D’aquest muntatge se’n faran un total d’onze funcions: dues de diàries avui, demà i dijous i també el dilluns 3 i el dimarts 4 de gener. Havent-se ja exhaurit les entrades amb el 70% de capacitat que permet actualment la normativa, se’n va posar una altra a la venda per aquest dijous, a les 12 del migdia.

Gonfaus i Mauri tenen el repte de substituir Sílvia Blavia i Albert Ruiz, que van interpretar durant deu anys els papers del Jan i la Júlia, que també protagonitzen altres espectacles del Servei Educatiu del Kursaal. Són conscients que els personatges que han rebut són «coneguts a la ciutat i estimats pels nens i nenes», però es mostren il·lusionats i preparats davant del seu debut professional, «a Manresa i plegats». De fet, l’única experiència prèvia és de Gonfaus, que, igual que per a obtenir aquest paper, va superar un càsting per presentar la gala teatral Catalunya aixeca el teló.

Asseguren que els assajos han estat molt profitosos i intensos: van treballar durant tot el pont de desembre amb l’equip que ja fa deu anys que impulsa l’espectacle. Cristina Gonzàlez Alsina, responsable del Servei Eductiu del Kursaal i autora del guió, coincideix en què «ha estat un treball molt fàcil, i ells dos donen un aire nou» i Sílvia Sanfeliu, responsable de a direcció, remarca que, «després de deu anys amb un espectacle que ha crescut amb nosaltres, vam plantejar-nos de tornar als orígens: no copiar, no imitar. I això la Gina i l’Andreu ho han entès molt bé». Així, el nous Jan i Júlia són fruit de la personalitat dels nous actors. «El Jan de l’Andreu potser és més innocent i no tant entremaliat, i la Júlia, tot i ser sensata, ens ha sortit més juganera», admet Gonzàlez.

Els mateixos actors reconeixen que han introduït matisos: «en alguns moments jo sóc més vergonyós i a ella li agrada més jugar», apunta Mauri, mentre que Gonfaus assenyala que «potser no cal tant renyar-lo, sinó que com que és petit, no en sap i jo n’hi ensenyo. És una relació de germans».

De fet, així és la relació entre els dos actors, que es coneixen des de P3. Van estudiar plegats a l’escola L’Espill, també a l’institut Pius Font i Quer, i ara a l’Escola d’Arts Escèniques Aules de Barcelona. Però, com que coincideixen en interessos, també han anat coincidint al Conservatori, a Manresa Teatre Musical (MTM) i, quan feien sisè de primària, ja van fer de germans a El petit escura-xemeneies, muntatge del projecte Fem Òpera del mateix Servei Educatiu del Kursaal. Aquest, de fet, va ser el seu primer espectacle de teatre musical, perquè El meu primer Nadal al Kursaal combina tradicions nadalenques amb cançons i interacció amb el públic, tot i que, per adaptar-se a la pandèmia, es manté el format a l’italiana, que ja es va fer l’any passat.

Amb tot a punt (ahir fins i tot van fer una sessió prèvia amb públic), estan a l’expectativa de com respondran els infants: «té un punt d’inesperat i, a més, alguns han vingut diversos anys», remarca Gonfaus. I també serà per a ells una prova veure com aguanten, per primer cop, un reguitzell de funcions seguides, i d’un muntatge en el qual «no ho sembla, però no parem», destaca Mauri.