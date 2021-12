Manresa 2022 es prepara per celebrar el primer concert de l’any de commemoració el diumenge 2 de gener, a les 6 de la tarda, en un espai tan simbòlic per a l’efemèride com és la Cova de Sant Ignasi. El grup vocal barceloní Qvinta Essençia oferirà melodies renaixentistes i nadalenques sota el títol ‘O magnum mysterium’, un recital polifònic que té el Renaixement com a punt de partida i que arriba fins als nostres dies amb obres de compositors com Tomás Luis de Victoria, Luca Marenzio, Francisco Guerrero o Mateu Fletxa, passant per les nadales més tradicionals.

L’aforament del concert està reduït al 70%, tot respectant les recents mesures sanitàries, i l’organització vetllarà per què el desenvolupament de l’acte es dugui a terme de forma segura tant per a espectadors com per a intèrprets. Les entrades anticipades es poden comprar a un preu de 15 euros al web manresa2022.cat i, presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major. El mateix dia del concert, un hora abans de l’inici de l’espectacle, també es podran adquirir entrades a la taquilla del mateix espai per 18 €. Aquest Concert de Nadal s’emmarca en el projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa, i que el proper any durà a terme les accions de commemoració gestades en els darrers anys. El concert esdevé el primer acte de l’any 2022, motiu pel qual s’ha buscat un emplaçament tan especial com és l’església la Cova de Sant Ignasi, on es podran escoltar les polifonies nadalenques de la formació tot contemplant els nous mosaics de Marko Rupnik. El Concert de Nadal de Manresa 2022 amb Qvinta Essençia és una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa amb la col·laboració de Fundació La Cova.