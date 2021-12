Frescor i complicitat. Es pot dir que són les dues qualitats més destacables que aporten Andreu Mauri i Gina Gonfaus als personatges del Jan i la Júlia, els germans que protagonitzen El meu primer Nadal al Kursaal. Aquest espectacle ja clàssic d’aquestes festes a Manresa va arrencar ahir les onze funcions que hi ha programades amb els nous actors. Els dos manresans de 21 anys, que es coneixen des de P3 i que actualment estudien plegats a l’Escola d’Arts Escèniques Aules de Barcelona, assumeixen els papers que fins ara només havien interpretat Albert Ruiz i Sílvia Blavia.

En la primera de les dues funcions que van fer ahir, que suposen el debut professional per a tots dos, van exhibir l’energia de la seva joventut per donar ritme a l’encadenament constant de tradicions i cançons nadalenques: des de la calma de la clàssica Santa Nit fins a la canya d’Aquí és Nadal i estic content, de La Pegatina. I també van desplegar la complicitat que els dóna conèixer-se des de petits: les mirades entre els dos ho evidenciaven. I delataven la satisfacció de tots dos en contemplar els moments de lluïment de cadascun, perquè si se’ls pot posar bona nota en la part actoral, cal destacar especialment la seva aportació vocal i ballant.

I, malgrat que el format (igual que l’any passat) s’ha hagut d’adaptar a la pandèmia, els dos joves actors també se’n van sortir amb la participació dels espectadors: petits i grans van ajudar a «fer màgia» per guarnir l’arbre de Nadal, van fer de rens i pares-mares Nadals amb una coreografia a distància, van picar de mans i van fer sonar claus (que els adults es van afanyar a treure de les butxaques) per acompanyar les nadales i fins i tot es van imaginar que tenien un bastó entre les mans per picar el tió. Així, tot i que la comunicació entre dalt i baix de l’escenari va funcionar, l’únic moment d’interacció va ser un cop acabada la funció, quan Mauri i Gonfaus (amb les mascaretes ben posades) van repartir les piruletes de colors que havia cagat al tió a totes els nens i nenes que havien assistit a la funció.

Cristina González Alsina, responsable del Servei Educatiu del Kursaal i autora del guió de l’espectacle, admetia que el canvi de format funciona, però no deixava de desitjar que, «si us plau, que l’any que ve puguem tornar al format original», que situa espectadors i actors en el mateix pla i permet als infants guarnir l’arbre agafant les boles i penjant-les, fer de rens que tiben el trineu, tocar instruments que se’ls reparteixen i picar el tió amb un bon bastó.

Però les famílies entomen de bon grat els canvis, conscients de les mesures preventives que cal prendre davant de la covid. Gisela Gatuellas i Miquel Moreno, acompanyats de Miquel i Frida, de 4 i 2 anys, asseguraven que l’espectacle els havia agradat «molt». Havien assistit a El meu primer Nadal al Kursaal fa dos anys, de manera que podien comprar, i tot i que admetien que «es perd proximitat», consideraven que «s’ha fet molt bé l’adaptació per tal que puguem continuar venint». I també donaven bona nota als nous actors que fan de Jan i Júlia.

Per la seva banda, Gina Santiago i Pau Romeu, amb la Vilma i la Rim, de 5 i 3 anys, s’estrenaven com a espectadors del muntatge: «havíem volgut venir, però mai trobàvem entrades. Aquest cop, les vam comprar de seguida». Explicaven que els hi havia agradat «molt, i demostra que funciona que les nenes han estat tota l’estona ben atentes» . També agraïen que totes les cançons són en català. A l’hora de valorar els actors, potser no eren gaire imparcials, perquè Santiago va ser la seva mestra a l’escola L’Espill.

D’entrades encara a la venda n’hi ha poquíssimes. El retorn de la reducció de l’aforament al 70% va fer que tot quedés exhaurit, i per això el Kursaal va posar una nova sessió a la venda, la de demà a les 12 del migdia. Però també queden algunes entrades a la venda per a la primera de les dues funcions d’avui (a les 16.30 h). Perquè, per prudència o per malaltia, també hi ha baixes d’espectadors d’última hora. I cal dir que molts dels petits espectadors, encara que no hi estiguin obligats, van seguir la primera funció d’ahir amb la mascareta posada.

De fet, la covid ja ha fet córrer als responsables d’El meu primer Nadal al Kursaal. David Sisó, encarregat de la direcció musical, ha hagut de ser substituït com a pianista en les funcions per David Martell, que acompanya els altres dos músics habituals: Alexis Cabriallana, al baix, i Ernest Larroya, a la bateria. Amb ells també van connectar els nous Jan i Júlia.