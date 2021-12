Explicava el pianista Benjamí Santacana que ja estan preparats per celebrar un nou aniversari de l’arribada del cinema a Manresa. Els 150 anys?. Els 200?. Els set pianistes bagencs que dilluns van participar en la celebració de l’efemèride (125 anys de la primera projecció a la ciutat), posant música en directe a 14 curts de Segundo de Chomón, repetirien. Van gaudir i el públic, també. Ho van fer apuntalant unes petites joies del setè art amb una banda sonora creada per l’ocasió. Del swing a la inspiració oriental, de les melodies clàssiques a les tradicionals catalanes. No s’ho van proposar, perquè cadascun d’ells havia treballat lliurement els curts que havien de musicar, però el resultat final va ser rodó. Chomón els hagués regalat la lluna. Ben acolorida.

L’espectacle de cloenda de l’aniversari va fer recular el públic a un temps llunyà i va portar els intèrprets a una experiència nova -posar música en directe al cinema mut- que va reunir veterania, joventut, virtuosisme i improvisació. Una idea nascuda de Cineclub Manresa i El Galliner que va permetre veure el treball d’un pioner del setè art -amb la mostra Essencial Chomón 150, promoguda per la Filmoteca de Catalunya- i mostrar el talent de set pianistes del territori: Benjamí Santacana, Mateu Peramiquel, Anna Puigmartí, Xavier Ricarte, David Martell, Berta Sala i Marc Pusó. La intenció? Transmetre, com explicava aquest darrer, «l’emoció» de les imatges, d’escenes farcides d’elements còmics que mostraven les tècniques en què Chomón va excel·lir: el color, els efectes especials i l’animació.

Si els espectadors que el 27 de desembre de 1896 van assistir al Conservatori ho feien per descobrir el kinematògraf, a una pesseta la butaca, el públic que omplia la platea del mateix teatre el 27 de desembre del 2021 retrocedia un segle, amb acomodadors vestits d’època -i fent cua, com abans-, per veure curts rodats entre el 1905 i 1913. Els pianistes van sortir tots junts i van saludar, amb gorra o barret, els espectadors. Començava una funció que obria Santacana amb remors de vals a Le Roi des dollars (1905), L’Hereu de can Pruna (1904), amb picada d’ullet a Palmira Jaquetti i Maria se’n va en finestra i Les Oeufs de Pâques (1907), amb un compendi d’inspiració orientalista (Erik Satie), jota tradicional catalana i fins i tot El noi de la mare; continuava Mateu Peramiquel, encantat de compartir escenari amb altres pianistes i en especial amb David Martell, el mestre que li va inocular el verí pel piano. Ell va rebuscar atmosferes en el seu treball en el teatre musical per trobar la sonoritat de Voyage sur Jupiter (1909) i En avant la musique (1907); amb ecos de xarlestson, el públic aplaudia Anna Puigmartí i la seva musicalitat amb Les tulipes? i Le spectre rouge (1907). I mentre Xavier Ricarte improvisava sobre temes orientals i explorava la inspiració clàssica (Saint-Saëns i Txaikovski) per a peces com Sculpteur moderne i Les papillons japonais (1908), David Martell posava música «amb total llibertat» a una de les peces de referència en la història de l’animació cinematogràfica, Electric hôtel (1908), que va vestir de ragtime i swing. També de ragtime va tibar Berta Sala a Les Lunatiques (1908) i de melodies clàssiques a Symphonie bizarre (1909)-ben empapada «de la història»- per deixar volar la imaginació. Arribava el final amb Marc Pusó i Più forte di Sherlock Holmes (1913) i Barcelone, principale ville de la Catalogne (1912), on resseguia el «caràcter musical» que escaigués a cada escena: sabia el com però improvisava «el què». La nit Chomón acabava amb tots ells a l’escenari en un homenatge coral a aquells pioners de les bandes sonores. Dilluns, però, cap d’ells no va tocar per tapar el soroll dels projectors. Com passava fa un segle.