L'últim disc del cantautor solsoní Roger Mas,Totes les flors, ha estat distingit com el 13è millor disc de la música en català d'aquest any en els Premis Enderrock 2021.

La revista especialitzada en la difusió del pop-rock realitzat en llengua catalana ha destacat el treball de l'artista solsoní que enguany celebra en els seus 25 anys de trajectòria professional amb la publicació de deu cançons noves i pròpies. Als seus grans trets característics –la veu, l’alè poètic a les lletres, els girs melòdics, el bon humor– hi suma novetats com una rumba cuinada amb la complicitat de Carme Ruscalleda o les aportacions de la gran multiinstrumentista Míriam Encinas.

Els premis Enderrock

Es tracta de la primera vegada que el Grup Enderrock presenta un rànquing dels 100 millors treballs musicals del pop català. Els discos premiats han estat seleccionats entre aquells publicats de l’1 de desembre del 2020 al 30 de novembre del 2021. Es tracta d’una llista amb un centenar de referències discogràfiques ben valorades en un any especialment prolífic, en què no han estat poques les obres, i fins i tot els projectes, que han aparegut com a fruit de la pandèmia i el confinament.

Les primeres posicions de la llista han estat fruit del veredicte de 30 periodistes musicals d’arreu dels Països Catalans vinculats a les publicacions del Grup Enderrock i també a mitjans independents. Entre els nou primers distintius es troben el Millor Disc de l'Any per La mateixa sort de La Ludwig Band, el Millor Artista per Zoo, el Millor Disc de Pop-Rock per A tope amb la vida d'Oques Grasses.

'La mateixa sort' de La Ludwig Band ha estat premiat com a Millor Disc de l'Any

El Millor Disc de Cançó d'Autor per Llunes de plutó de Caïm Riba, el Millor Disc de Folk per Clamor de Maria Arnal i Marcel Bagés, el Millor Disc de Músiques Urbanes per Rodrigo Laviña y su combo d'Extraño Weys, el Millor Disc en Llengua No Catalana per Hardcore from the Hearth per Joana Serrat i el Millor Disc Revelació per Continent i contingut de Maria Hein.