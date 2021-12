STROMAE

Per fi! El 4 de març el belga publica Multitude, àlbum amb què trencarà el retir autoimposat el 2016 i del que n’hem sentit un primer tast, Santé, que ens recorda que tot i l’allau d’imitadors, és únic.

LIAM GALLAGHER

El 27 de maig veurà la llum C’mon you know, tercer àlbum en solitari del germà carismàtic dels Oasis, una continuació del Why me? Why not on, per primer cop, es mostrava més en forma que el seu exsoci.

CAT POWER

La nord-americana obrirà l’any amb Covers a l’horitzó, un nou disc on adapta temes d’autors com Iggy Pop, Bad Religion o Billie Holiday dotant-los de la seva veu dolça i el seu magnetisme.

TRAVIS SCOTT

Amb una data de publicació que s’ha anat endarrerint en els darrers mesos, el raper ha donat forma a Utopia, àlbum amb què esperarà, com a mínim, repetir l’impacte de JackBoys (2019), el seu darrer treball fins el moment.

ROSALÍA

Una bachata titulada La fama i Saoko són els primers avançaments de Motomami, l’anunciat i esperat tercer disc de la catalana que, ara sí, sembla que sortirà al llarg del 2022 i mantindrà l’aposta de la cantant pels sons urbans i llatins.

THE WEEKND

La darrera referència que en tenim és la seva col·laboració amb Rosalía, precisament a La fama, però s’espera que en qualsevol moment publiqui The Dawn, disc que diu haver enllestit fa mesos.

ANTÒNIA FONT

A casa nostra l’any musical ve marcat pel retorn dels mallorquins amb nou disc, una desena de concerts i un primer senzill que esborra de cop la dècada de silenci de la banda. Què podem dir? Alegria!

ELS CATARRES

Tres anys han trigat els d’Aiguafreda a enllestir el seu cinquè treball discogràfic Diamants, que veurà la llum aquest febrer. El grup debutarà en directe al festival Cruïlla de Primavera, el 22 d’abril.

MISHIMA

El novembre passat el grup es va tancar a l’estudi per gravar el seu novè àlbum, treball del qual no se’n sap ni títol ni data de sortida però que estrenaran en directe si no hi ha canvis el 6 de maig a Girona.

CONCERTS

La música en viu serà una incògnita per culpa d’aquell a qui no hem d’anomenar. Si tot va bé, la cartellera barcelonina lluirà amb noms com Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa o el comiat del cantautor Joan Manuel Serrat.