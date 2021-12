AVATAR 2

Sí? De debò? Arribarem a veure algun dia la promesa segona part d’Avatar? Serà (?) el 16 de desembre de 2022, 13 anys (!) després de la primera i revolucionària aventura en 3D de James Cameron.

BELFAST

Una de les apostes pels Oscar que encara no hem vist i que tothom dona per capdavantera. Licorize Pizza i El método Williams també fan olor d’estatueta daurada, però Kenneth Branagh es consagrarà amb aquest relat sobre la seva infantesa irlandesa.

FIRE

Claire Denis hauria d’estrenar el seu nou film, protagonitzat per Juliette Binoche i Vincent Lindon, durant el proper festival de Berlín. Si la covid ho permet. Ozon, Hers i Guiraudie també fan cua per l’Ós d’Or.

EL ACONTECIMIENTO

El Lleó d’Or del passat festival de Venècia és una colpidora cinta de la realitzadora francesa Audrey Diwan sobre una noia que durant el anys seixanta afronta un embaràs no desitjat contra els prejudicis de tota la societat.

LA ABUELA

La covid ha tornat a endarrerir l’estrena d’aquest film terrorífic de Paco Plaza celebrat en les seves estrenes a San Sebastián i Sitges. Com Veneciafrenia, d’Álex de la Iglesia.

LA PEOR PERSONA DEL MUNDO

El nou film de Joachin Trier, una comèdia romàntica deliciosa, ens descobrirà una actriu extraordinaria: l’austríaca Renate Reinve, premiada al darrer festival de Canes. I d’allà també queden pendents d’estrena les noves joies de Hamaguchi, Farhadi, Weerasethakul.

LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS

Rumors molt positius del nou film escrit per Oriol Paulo i Guillem Clua. La data d’estrena indica que aspiren a tot (7 d’octubre). Gairebé la mateixa data del debut en la direcció de Juan Diego Botto, En los márgenes, amb Cruz i Tosar de protagonistes.

JURASSIC PARK: DOMINION

La nissaga dels dinosaures culmina el seu Endgame particular reunint els principals intèrprets dels cinc films precedents, essencialment Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt i Bryce Dallas Howard.

THE BATMAN

L’allau de superherois del 2022 serà espectacular: Doctor Extraño, Aquaman, Black Panther, The Flash, Black Adam... Però tots queden a l’ombra de ‘iinici de la trilogia dirigida per Matt Reeves, que s’ha proposat superar en maduresa i profunditat la de Christopher Nolan.

TOP GUN: MAVERICK

Tres anys després de la data prevista arribarà la segona part del film protagonitzat per Tom Cruise, que també té pendent Misión imposible 7. ¿Impossible estrenar? Ja veurem...