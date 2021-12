El món encara viu sota l’impacte del coronavirus però la indústria de la cultura intenta refer-se de la patacada omplint les nostres vides de propostes de tota mena perquè no ens sentim desamparats de cinema, música, art o lectura. Com cada any, Esteve Soler (cinema i sèries), Pep Corral Vilella (discos) i Toni Mata i Riu (llibres, teatre i exposicions) ens fan un tast d’allò que durant els propers mesos arribarà a les nostres vides procedent del món de la cultura. El retorn d’Antònia Font, la novel·la pòstuma de Jordi Cussà, la segona part d’Avatar i la gran retrospectiva de Magritte ens esperen en l’horitzó d’un 2022 que tots confiem sigui el darrer en el que haguem de lamentar-nos per culpa d’un virus que, de ben segur, no trigarà a ser protagonista de moltes creacions de les que haurem de parlar en els propers anys.