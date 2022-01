Qui se situa davant de la Cova de Sant Ignasi es troba amb la confluència de tres Manreses: l’espiritual, la de postal amb la Seu i el Pont Vell i, segons on es fixi la mirada, amb la més descuidada.

Ahir al vespre, en aquesta talaia privilegiada, hi havia més moviment de l’habitual. A la Cova hi tenia lloc un dels primers actes que s’han previst aquest 2022 per commemorar que fa 500 anys que Ignasi de Loiola va ser a la ciutat. Segons ell mateix explicava, va ser just en aquesta balma des d’on se sent passar el riu Cardener que va tenir les experiències místiques que el van inspirar a escriure els seus Exercicis Espirituals.

«És un dels llibres més importants del món i, Ignasi de Loiola, l’ambaixador més important que tenim a la ciutat», recordava ahir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que va ser present a l’acte. El va acompanyar Valentí Junyent, l’alcalde fins fa un any i mig, així com part de l’equip que han estat treballant darrerament en el projecte Manresa 2022.

«La ciutat el va transformar», afegia Aloy, que va tenir al seu costat el jesuïta Lluís Magriñà, superior de la Cova de Sant Ignasi.

Per a moltes de les persones assistents, l’acte d’ahir els va servir per veure per primera vegada la Cova renovada. L’interior sembla el d’una església de l’Europa de l’Est. És pels nous mosaics del jesuïta i teòleg eslovè Marko Rupnik. Ocupen les capelles laterals i les parets del voltant de la porta d’entrada. El pressupost, de 750.000 euros, ha estat sufragat en bona part per fons públics.

L’interior de la nova Cova és més lluminós i vistós, tot i que hi ha parts que en essència segueixen iguals, com la selecció de records que s’hi ofereixen, alguns especialment kitsch.

El que sí que és més contemporani és que el públic hagués d’assistir-hi amb mascareta. El pot de gel hidroalcohòlic de l’entrada estava situat a la pica d'aigua beneitera. També és molt dels nostres dies que es fessin fotografies abans, durant i després del concert. Fins i tot des del mateix altar hi havia una càmera de seguretat que enfocava constantment el públic.

Nadales polifòniques

El quartet vocal barceloní Qvinta Essençia va oferir un repertori basat en peces renaixentistes d’autoria exclusivament masculina. També una selecció de nadales tradicionals molt conegudes que van anar des d’El cant dels ocells fins a Hacia Belén va una burra i el Ya viene la vieja.

El quartet va demanar la participació del públic per cantar, junts, Santa Nit. Va fer caure alguna llàgrima –i almenys una mascareta– d’emoció. El bis final va ser per a El noi de la mare.

A la sortida, el públic va poder saludar els artistes i comprar-los un exemplar del seu cedé Marenzio, Madrigals.

Qvinta Essençia el formen la soprano Èlia Casanova, el contratenor Hugo Bolívar, el tenor Albert Riera i el baix Pablo Acosta.