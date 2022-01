La santjoanenca Celeste Alías amb el seu homenatge a Chavela Vargas i el quintet barceloní de música folk i tradicional d’arreu del món El Pony Pisador seran les dues propostes del Tradicionàrius al Territori que, per primera vegada, s’inclouran en la programació de l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. Una decisió, com explica Ruth Matamala, responsable de la programació, que respon a la voluntat de retre homenatge al desaparegut músic sallentí Jordi Fàbregas -fundador del Tradicionàrius- i al seu «compromís per mantenir viu el patrimoni cultural popular i del folk català». Seran dues de les 33 propostes que es podran veure aquest semestre a l’equipament municipal, inaugurar el setembre del 2017. La sala gran es va batejar, l’any passat, amb el nom del sallentí, que va morir ara farà un any.

I si el Tradicionàrius entra en la programació, una altra de les novetats, que també protagonitzarà El Pony Pisador (18 de març), és l’estrena de la Sala Jordi Fàbregas sense butaques: concerts a peu dret, un format, apunta Matamala, «que hem anat ajornant per la pandèmia». La sala té capacitat per a 500 butaques, el doble sense cadires. Propostes molt pensades per a «joves» que es completen amb la cantautora terrassenca Mabel Flores (14 de maig) amb un concert que es farà «en format híbrid: per als que vulguin ballar i per als que vulguin escoltar». També per a aquesta franja d’edat, la Fàbrica Vella ha programat com a prèvia a la setmana jove del maig el musical Barcelona 24h, amb la direcció musical del cardoní Dídac Flores, un espectacle nominat en els últims premis Butaca. I per incentivar l’assistència dels mé sjoves s’estrena «una tarifa específica, la -25 perquè el preu no sigui cap impediment per no venir a Fàbrica Vella: mai pagaran més de 8 € per a cap dels espectacles», subratlla Matamala. En contrapartida, però, la tarifa +60 passa a ser de + 65, coincidint amb l’edat de jubilació.

Pensant en el públic fidel que ha aconseguit l’equipament des de la seva obertura, enguany farà cinc anys, cada mes hi haurà una obra de teatre «molt pròxima al gènere de la comèdia», assegura Matamala. Com Noucents, el pianista de l’oceà (16 de gener), L’assistenta (13 de febrer), La pell fina (5 de març), Ovelles (20 de març) o Angle mort (30 d’abril). Així com El Sevilla (Mojinos escozios) amb el monòleg La vida es rocanrol (22 d’abril).

Quant a música, pels escenaris de la Fàbrica Vella passaran Manel Camp Trio amb l’Orquestra Terrassa 48 (22 de gener) interpretant bandes sonores en un concert que s’inclou en el programa d’aniversari , De Minorisa a Carst; el cantautor David Uclé (21 d’abril), que presentarà el seu segon treball Kamikaze; el grup DKadas (20 de febrer), amb un revival de la música dels 70 i 80 i, canviant de registre, el quartet de saxos Mezzo Quartet (22 de febrer).

El teatre familiar tindrà tres espectacles: El meravellós viatge de la Lea, que obrirà la programació del semestre aquest diumenge; Blauró (13 de març) i per primer cop un espectacle adreçat a nadons, Els tresors d’en Pau (8 de maig).

La programació també tindrà espai per a les produccions locals, apunta Matamala. Com El Show de la gent gran (30 de gener); el musical L’Ogre Verd , de l’escola de música (2 i 3 d’abril); la presentació del segon CD de sardanes de Jaume Riu (29 d’abril); la celebració dels aniversaris de la coral The River Troupe Gospel (4 de juny), i de l’escola de música (12 de juny) , o la presentació de La Llançadora, la Xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central (18 juny), impulsada pels esbarts sallentí, navassenc i gironellenc. Sense oblidar els Dijous Divins i el Cicle Gaudí.