El descrèdit dels Globus d’Or es reflectirà demà en la 79a edició de la gala, que no tindrà famosos ni públic ni televisió. Acorralada per les acusacions de falta de transparència, corrupció i discriminació, l’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood s’ha vist obligada a fer canvis, però han estat insuficients i la cerimònia a Beverly Hills, a Califòrnia, patirà les conseqüències del boicot de Hollywood.

L’anunci de l’NBC de renunciar a l’emissió de la gala per primer cop des que ho va començar a fer el 1996 i gestos com el de l’actor Tom Cruise, que el maig va tornar els 3 Globus d’Or que ha guanyat al llarg de la seva carrera, són alguns exemples del rebuig que es va començar a manifestar dies abans de l’edició del 2021, quan el diari L.A. Times va detectar que no hi havia cap afroamericà entre els 87 integrants de l’entitat. Ni gairebé dones. I, a més, es va fer públic que hi havia periodistes que es deixaven subornar.

Tot i que l’Associació ha fet reformes, la indústria del cine i plataformes com Netflix i Amazon li han retirat el seu suport. I, malgrat tot, hi haurà proclamació de vencedors, amb The power of dog i Belfast com a favorites entre les pel·lícules (7 nominacions cadascuna), i Succession, Ted Lasso i The Morning Show en sèries (amb 4).

D’altra banda, Sidney Poitier va morir ahir als 94 anys. Reconegut per cintes com Endevina qui ve a sopar i En la calor de la nit, el 1963 va ser el primer actor negre en rebre un Oscar (la primera, Hattie McDaniel el 1939 per Allò que el vent s’endugué), per Els lliris de la vall. Poitier va trencar barreres en un país amb tensions racials i es va convertir en una estrella.