La representació de 'La Filla del Mar', d’Àngel Guimerà, que estava inicialment prevista per aquest diumenge passat al Teatre Kursaal de Manresa s'ha reprogramat pel divendres, 21 de gener a les 8 del vespre. La funció es va haver de suspendre perquè un dels membres de la companyia havia de fer quarantena.

‘La Filla Del Mar’ recupera una de les peces més memorables de la literatura dramàtica catalana en format de musical de la mà de La Barni Teatre. L’Àgata, rescatada del mar quan era nena, ha crescut en un poblet de costa, rebutjada per tothom a causa del seu origen desconegut. Amb la innocència d’algú que només pensa en l’horitzó, la pesca i la seva germana Mariona, l’arribada al poble de Pere Màrtir farà que l’Àgata es vegi involucrada en un triangle amorós que la portarà a viure un amor instintiu i boig, amb conseqüències tràgiques.

Les entrades per veure ’La Filla Del Mar’ tenen un preu de 26 euros (22€ per majors de 65 anys i amb el carnet del Galliner o menors de 30 anys 15€) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat.

Durant l’espectacle s’aplicaran les mesures recomanades per les autoritats sanitàries, amb una reducció de l’aforament del 70% i l’ús de mascareta durant tota la funció.