El Galliner va estrenar, divendres, temporada musical i ho va fer de la mà d’una de les cantants del territori més emergents en l’àmbit català: Sara Roy. Era una nit d’estrenes, perquè Roy també presentava el seu primer disc, (A)mar, amb el suport de la discogràfica Halley Records.

Les llums de l’escenari es van encendre i va aparèixer la banda, que va començar a entonar els primers acords del concert. Una imatge curiosa i malauradament poc usual, ja que la banda de Sara Roy és pràcticament tota femenina: ella mateixa hi posa la veu, i també hi ha dones tocant la bateria, el teclat i la guitarra. Al baix, l’únic membre masculí.

Uns instants més tard ja apareixia la cantant de Manresa, que, entre somriures i nervis, afirmava tenir moltes ganes de retrobar-se amb el públic de casa seva.

El concert va ser ple de sorpreses. I és que, en menys d’una hora i mitja, Sara Roy va fer pujar a l’escenari del Conservatori un bon grapat de convidats.

«Venir a Manresa sempre és especial per a mi, i per això volia que aquest concert fos una mica diferent», deia per introduir la primera cantant que l’acompanyaria, que va ser la bagenca Anaïs Vila.

Juntes van interpretar una versió de la cançó Comptant les hores, un tema que Sara Roy va escriure durant l’època del confinament i que és un clam a viure la vida amb més calma i serenitat. Les dues delicades veus, acompanyades únicament del so de dues guitarres, van crear el que segurament va ser el moment més íntim del concert.

Cada vegada que s’apagaven les llums o que la resta de músics de la banda abandonaven l’escenari significava una nova sorpresa. Així, van anar pujant altres artistes locals com Xevi Serrano, exintegrant del grup Els Convidats i actual productor d’alguns temes de Sara Roy, i Júlia Blum, una cantant que es va posar en contacte amb Roy per demanar-li que escoltés un tema propi i que, finalment, van acabar gravant juntes.

La sorpresa, probablement la que molts dels assistents esperaven cada cop que introduïa algú, va arribar al final, pràcticament a la darrera cançó. Sara Roy va començar a cantar Tot és més fàcil, que va publicar en col·laboració amb el cantant i actual parella de la manresana, Miki Núñez. La sorpresa va arribar quan, sense previ avís, el terrassenc va aparèixer d’entre les bambolines i va continuar les estrofes que quedaven per acabar la cançó.

I de la mateixa manera que va arribar va marxar, sense discursos ni presentacions.