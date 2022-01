Els Globus d’Or han celebrat aquest diumenge la seva edició més trista i irrellevant amb un esdeveniment sense estrelles de Hollywood ni retransmissió televisiva que ha coronat ‘El poder del perro’ i la nova ‘West Side Story’.

En un any normal, les cròniques dels Globus d’Or repassarien les sorpreses del palmarès, comentarien els ‘looks’ més destacats de la catifa vermella i destacarien els discursos més impactants o emocionants de les figures de Hollywood.

Enredats en nombroses acusacions de falta de diversitat i corrupció contra l’HFPA i sota l’ombra del boicot de la indústria de la petita i la gran pantalla, els Globus d’Or es van celebrar ahir a l’hotel Beverly Hilton de Los Angeles (EUA) amb un petit esdeveniment privat a porta tancada, sense gala televisada, sense catifa vermella, sense estrelles de Hollywood i sense premsa acreditada.

Només un grapat de membres de l’HFPA i convidats dels seus programes socials van acudir a la coneguda tradicionalment com l’avantsala dels Oscars.

Molt lluny del fascinant glamur d’altres edicions i sense un gran espectacle televisiu per destapar la temporada de premis de Hollywood, els guanyadors d’aquests atípics i extravagants Globus d’Or es van revelar en directe a les xarxes socials de l’HFPA i en un comunicat de premsa quan va acabar l’acte.

Al marge de polèmiques, dues pel·lícules van ser les grans vencedores d’aquests Globus d’Or: el ‘western’ de Netflix ‘The power of the dog’ i la nova mirada a ‘West Side Story’ de Steven Spielberg.

‘The power of the dog’ es va emportar tres guardons: millor pel·lícula dramàtica, millor direcció per a la cineasta Jane Campion i millor actor de repartiment per a Kodi Smit-McPhee.

Per la seva banda, el ‘remake’ de ‘West Side Story’ també va fer triplet amb els premis al millor film de comèdia o musical, millor actriu per a la hispana Rachel Zegler i millor actriu de repartiment per a la també llatina Ariana DeBose.

Will Smith va derrotar Javier Bardem (‘Being the Ricardos’) com a millor actor d’una cinta dramàtica per ‘King Richard’, però a l’intèrpret espanyol li va quedar el cònsol de veure que Nicole Kidman, la seva companya a ‘Being the Ricardos’, va guanyar el Globus d’Or a la millor actriu dramàtica.

D’altra banda, Andrew Garfield va obtenir el premi al millor actor d’una pel·lícula de comèdia o musical per ‘Tick, tick...BOOM!’ del polifacètic artista llatí Lin-Manuel Miranda, una categoria en què havia sigut nominat l’hispà Anthony Ramos per ‘In the heights’.

El film de Disney inspirat en Colòmbia ‘Encanto’ va guanyar el Globus d’Or a la millor pel·lícula d’animació i la japonesa ‘Drive my car’, de Ryûsuke Hamaguchi, va rebre el premi al millor llargmetratge en una llengua diferent de l’anglès, una categoria en la qual també hi havia nominada ‘Madres paralelas’, de Pedro Almodóvar. Alberto Iglesias (‘Madres paralelas’) i Germaine Franco (‘Encanto’) eren les dues cartes hispanes en la categoria de millor banda sonora, però el premi va anar a parar a Hans Zimmer (‘Dune’).

Per la seva banda, Kenneth Branagh va guanyar el premi al millor guió per ‘Belfast’ i Billie Eilish va vèncer en la categoria de millor cançó per ‘No time to die’ del film homònim de James Bond, fet que va deixar sense estatueta el tema ‘Dos oruguitas’, de Lin-Manuel Miranda per a ‘Encanto’.

‘Succession’ i ‘Hacks’ guanyen a televisió

Quant a la televisió, ‘Succession’ va triomfar en els apartats dramàtics amb tres estatuetes: millor sèrie dramàtica, millor actor (Jeremy Strong) i millor actriu de repartiment (Sarah Snook).

La hispana Michaela Jaé Rodriguez va aconseguir el Globus d’Or a la millor actriu d’una sèrie dramàtica per ‘Pose’.

Per la seva banda, ‘Hacks’ es va coronar com a millor sèrie de comèdia o musical i la seva protagonista, Jean Smart, es va emportar, a més, el reconeixement a la millor actriu.

Unint les distincions de ‘Succession’, ‘Hacks’ i ‘Pose’, HBO/HBO Max va passar per sobre dels seus rivals en els premis de televisió en sumar sis estatuetes en total.

En un altre sentit, Jason Sudeikis va ser elegit com a millor actor d’una sèrie de comèdia o musical per ‘Ted Lasso’.

‘The underground railroad’ va ser la guanyadora en l’apartat de millor minisèrie o pel·lícula televisiva, un format en què Kate Winslet per ‘Mare of Easttown’ i Michael Keaton per ‘Dopesick’ es van emportar els premis de millor actriu i millor actor, respectivament.

Finalment, el gran fenomen d’‘El juego del calamar’ no se’n va anar amb les mans buides, ja que O Yeong-su va guanyar el premi al millor actor de repartiment d’una sèrie.