El músic barceloní Jordi Sabatés ha mort aquest dimarts als 73 anys, segons ha confirmat la discogràfica Picap. Pianista, compositor i arranjador musical, va formar part als anys seixanta del grup Om, liderat pel guitarrista Toti Soler, i també va participar en la gravació del cèlebre disc de Pau Riba 'Dioptria'.

Amb el seu grup Jarka va publicar diversos àlbums, i va simultaniejar aquesta faceta amb múltiples col·laboracions, algunes de tan nostrades com un disc a quatre mans amb Tete Montoliu, o un altre amb Santi Arisa. Sabatés es va prodigar tant en el món de la cançó com del jazz, amb incursions en la música de cambra, va crear música per a cinema i va musicar contes populars per a piano i orquestra, entre altres.

Jordi Sabatés va ser pianista i compositor, a més d'arranjador musical per a cinema, teatre i televisió. Com a autor, compta amb una discografia de més de vint títols que va anar combinant els treballs personals amb les col·laboracions a duet i amb banda en diferents terrenys musicals. Es va formar com a músic al Conservatori Superior de Música del Liceu i va començar la carrera professional l'any 1971, per bé que abans ja havia format part del grup Om, amb Toti Soler.

Un perfil molt polifacètic

La seva trajectòria de cinquanta anys el converteix en un dels músics més polifacètics del panorama musical català, i estatal. Cançó d'autor, jazz, rock, lied, música de cambra, simfònica i també composicions per a cinema, teatre, contes infantils, pocs gèneres es van resistir a la seva ambició musical. El 1974 va publicar 'Vampyria', al costat de Tete Montoliu, que passa per ser un dels millors discs de la història del jazz català.

Tres anys abans havia debutat amb el grup Jarka amb un altre disc recordat, 'Ortodoxia'. Després vindrien noves col·laboracions amb Toti Soler en diversos àlbums i, el 1979, el duet amb Santi Arisa que va ser qualificat amb 5 estrelles com una obra mestra per la revista especialitzada de jazz'Down Beat'.

El 1983 arribava 'The Ragtime Dance' (reeditat el 2008 per Picap), un disc en solitari que va guanyar el Premi Nacional per Empreses Fonogràfiques, d'àmbit estatal. Sabatés va seguir fent música i publicant àlbums fins fa pocs anys. Pel que fa al cinema, va dedicar discos a la figura de Nosferatu de la pel·lícula de Murnau ('Nosferatu, hacia el vampiro', 1992), va dedicar un espectacle a Buster Keaton ('Keatoniana. Un sueño de Buster Keaton', 1997) i va posar música al cinema de Segundo de Chomón ('Le piano magique', 2011).

L'any 2008 va ser finalista dels Premis de la Música amb 'A propósito de Bola de Nieve', i el 2016 arribaria el seu darrer treball, 'Maverick', un disc en solitari que il·lustra el ventall de gèneres musicals que va cultivar el pianista barceloní.