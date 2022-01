L’exposició Manresa i Acció!, Vivint en pantalla gran, que repassava la història de la relació de la capital del Bages amb el cinema, i que es va poder veure fins diumenge a la Sala Gran del Casino de Manresa, ha estat la mostra que ha rebut més visitants de les 14 que ha acollit aquest espai en els darrers tres anys. Comissariada per Olga Payan i amb disseny museogràfic de Marc Martínez, l’exposició va rebre 4.671 visites, una xifra similar a Art Intermural (4.580), la darrera mostra del 2019, que recollia 28 obres de gran format signades per artistes representatius de l’art urbà actual.

Com explicava ahir Anna Crespo, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, la intenció del consistori és organitzar «una producció anual pròpia», com ha estat el cas de Manresa i Acció! que va commemorar els 125 anys de la primera projecció cinematogràfica a Manresa i el 60è aniversari del rodatge de la pel·lícula Plácido. Una exposició que, diu, «ha estat molt atractiva per al visitant: hem tingut molt bon retorn per part del públic» i que, en els darrers dies, «segur que també s’ha beneficiat de les famílies que ha anat a veure el pessebre monumental» a l’Espai 7, una mostra que tancava amb més de 8.000 visites, el doble de fa un any.

Les cinc exposicions del 2021 a la Sala Gran del Casino van rebre 13.561 visitants, 500 més que el 2019 i més del doble que el 2020 (5.912), any de confinament per la pandèmia, amb una mostra menys de l’habitual.