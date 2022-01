El Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou de Manresa presentarà en dues funcions al Kursaal (dimecres i dijous a les 19 h) una versió del musical ‘T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré’ de Joe Di Pietro i Jimmy Roberts, que es va estrenar el setembre passat a la sala d’actes de la Parròquia de Sant Josep, al Poble Nou de Manresa. Finalment la representació es farà a l’escenari de la sala gran del Kursaal, mantenint la mateixa disposició del pati de butaques -en forma d’U- prevista per la sala petita, on estava programat inicialment. I, per tant, serviran les mateixes entrades. El canvi permetrà guanyar seguretat i facilitar l’adaptació en forma d’U de la zona de butaques.

T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré! és una comèdia musical estrenada a l’off-Broadway el 1996. Va estar en cartell dotze anys, fins al 2008, i se’n van fer 5.003 funcions. "Aquest èxit tan aclaparador es deu a una combinació exquisida entre llibret i partitura, que creen un munt de situacions còmiques i de reflexions", asseguren des del Kursaal. A través d’aquestes situacions, els autors ens proposen un viatge per l’univers de les relacions de parella, des d’una primera cita, el festeig, la vida en matrimoni i fins a l’amor a la tercera edat. Un mosaic de diferents personatges inconnexos en diferents moments vitals, en algun dels quals segur que tothom es pot sentir identificat. "Una comèdia amb majúscules i un musical amb tots els ets i uts, que ens porta el Grup Escènic Nostra Llar del Poblenou de Manresa, amb Guillem Cirera, Jordi Gener, Sònia Catot i Cristina Barbero com a protagonistes. A més a més de la música en directe que hi posarà el piano de David Martel, i tot sota la direcció de Jordi Gener", reblen des del Kursaal. Les entrades es poden comprar a taquilles i per internet a la web www.kursaal.cat. Tenen un preu de 15 euros (12 euros amb descompte de Majors de 65 anys, menors de 30 i amb Carnet Galliner).