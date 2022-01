Els Castellers de Santpedor no participaran en la trobada de colles castelleres de les Festes Decennals de la Candela, prevista pel dia 30 de gener a Valls. La colla se suma a la decisió dels Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa de no participar-hi en l'actual context sanitari per la covid-19. Els bagencs han al·legat el" risc que comporta per la salut dels nostres castellers". Els santpedorencs han optat per declinar la invitació a través de les xarxes socials.

Bon dia, malgrat que ahir es va anunciar que les @DecennalsValls té autorització del @salutcat per tirar endavant, @castsantpedor renúncia a participar-hi vist la situació de pandèmia actual i el risc que comporta per la salut dels nostres castellers. — CastellersdSantpedor (@castsantpedor) 12 de enero de 2022 Els Minyons de Terrassa han anunciat "a contracor" aquest dimecres que no participaran en la trobada castellera de Valls tot i ser "una de les actuacions més esperades". Aquest migdia s'hi ha sumat els Capgrossos de Mataró "per motius sanitaris i de seguretat castellera". "Des de l'esclat de la crisi de la covid-19, hem prioritzat sempre la salut dels nostres castellers i la seguretat de les nostres activitats", justifiquen en un comunicat, tot afegint que "creiem que no estem en condicions ni d'assistir-hi ni de preparar la diada les dues setmanes prèvies a assaig sense comprometre el compliment de protocols actual, així com la salut i imatge de la nostra activitat. Creiem que és la millor manera de protegir-nos com a castellers i com a colla". Vilafranca, a l'espera Els Castellers de Vilafranca es mantenen a l'expectativa. Segons han manifestat, volen estar "atents" de quines seran les condicions el dia de la trobada "tenint en compte el protocol que avui dia han aprovat les autoritats sanitàries". "Si es pot anar-hi, s'hi anirà i si no, no", apunten.