Igualada inaugurarà oficialment la Capital de la Cultura Catalana el proper 5 de febrer amb un concert de Jordi Savall a la Basílica de Santa Maria. En concret, el músic igualadí dirigirà el 'Llibre Vermell de Montserrat' amb la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI.

Savall s'ha mostrat emocionat de poder actuar a la seva ciutat natal després de deu anys sense fer-ho. Aquest dimecres s'ha donat a conèixer la programació del primer quadrimestre de la capitalitat cultural, que comptarà amb més de 250 activitats. Destaca un cicle de pensament que convidarà a reflexionar sobre dels reptes del segle XXI i també la iniciativa Petites Biblioteques Lliures, que aproparà la lectura a tots els barris de la ciutat.

El dissabte 5 de febrer a dos quarts de vuit del vespre tindrà lloc el concert inaugural d'Igualada Capital de la Cultura Catalana. El músic igualadí Jordi Savall dirigirà el 'Llibre Vermell de Montserrat' juntament amb els músics que conformen la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI. El mateix Savall ha celebrat poder tornar a actuar a la capital de l'Anoia després de deu anys i ha explicat que la Basílica de Santa Maria té una "acústica ideal" per aquest tipus de música.

El concert de Savall serà un dels 250 actes que conformen la programació del primer quadrimestre de la capitalitat cultural. Entre les activitats destacades hi ha la programació d'un cicle de pensaments que s'ha titulat 'Diàlegs capitals', que convidarà a reflexionar sobre els reptes del segle XXI. S'organitzaran un cop al mes i s'abordaran temes d'actualitat a través d'un diàleg entre experts locals i pensadors d'àmbit nacional. També s'han organitzat visites guiades al patrimoni històric igualadí com ara el cementiri d'Enric Miralles i Carme Pinós o al Fort de Sant Magí.

Amb motiu de la capitalitat cultural també neix el projecte Petites Biblioteques Lliures, impulsat per la Biblioteca Central d'Igualada. L'objectiu és portar la lectura a diferents barris d'Igualada on s'instal·laran petites biblioteques. El projecte està inspirat en les 'Little Free Libraries' que hi ha arreu dels Estats Units amb l'objectiu de fer arribar el plaer de la lectura a diferents zones de la ciutat, promoure l'intercanvi gratuït de llibres, fer comunitat i crear enllaços amb les associacions veïnals.

Coincidint amb l'any de la Capital de la Cultura Catalana, Igualada també celebra el bicentenari del gremi de traginers, un dels més antics del país. Per a l'ocasió s'han programat diversos actes com ara dues exposicions o la restauració de la bandera gran, original de 1856. El diumenge 23 es duran a terme els tradicionals Tres Tombs amb una vuitantena de carruatges i uns 300 animals. A més, enguany Igualada serà proclamada Capital dels Tres Tombs de Catalunya.

Altres activitats que es duran a terme seran la confecció de quatre murals dedicats a les entitats de la ciutat en diferents punts d'Igualada, així com també concerts, exposicions, teatre i fires.