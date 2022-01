Al llarg dels seus 45 anys de trajectòria, Imagina’t, l’entitat encarregada de la programació d’espectacles familiars a Manresa, s’ha guanyat el segell de la qualitat artística. Per això moltes famílies van a veure l’obra que programen, gairebé cada quinze dies, molts cops sense saber de què va, refiades només per la selecció de l’entitat. Però per arribar a aquest punt cal «molta feina al darrera», com bé subratlla Joan Vilà, que lidera la feina d’Imagina’t, perquè comporta que prèviament s’hagi anat a veure l’obra, s’hagin valorat els seus mèrits, s’hagi decidit quin dels escenaris manresans (Conservatori, Espai Plana del’Om, Sala Petita i, esporàdicament, Sala Gran del Kursaal) li escau més... Però l’esforç ve recompensat: l’any passat, i malgrat la pandèmia que va obligar a reduir els aforaments, un total de 2.455 espectadors van gaudir dels 12 espectacles programats.

Imagina’t no ha volgut deixar passar l’ocasió de celebrar els seus 45 anys (que subratlla amb un logo creat per Eva Arimany) i ha preparat un any farcit d’esdeveniments. L’acte central tindrà lloc el dissabte 30 d’abril a l’Anònima: l’entitat bufarà espelmes amb el que s’ha batejat com una Petita Festa Major, en la qual, al llarg de tot el dia, actuaran companyies i entitats de Manresa i del Bages. Entre els noms ja confirmats hi ha els de Jordi del Rio, Albert Vinyes, Moi Jordana i Karoli l’home roda, «que no és la comarca, però ha voltat molt per aquí», i l’Associació de Circ La Crica.

Mentrestant, en la celebració dels seus 45 anys, Imagina’t ha programat una variada oferta d’espectacles per aquest semestre, que s’inicia aquest dissabte, amb Pintamúsica, espectacle recomanat a partir 1 d’any que ja va poder veure’s a Manresa fa 5 anys, i que ja ha superat les 500 funcions. D’entre la programació destaca La nena dels pardals, reconegut amb el premi Butaca 2018 al millor espectacle per a públic familiar i que, excepcionalment pel seu format, es programa a la Sala Gran del Kursaal. «Només hi ha un títol clàssic (El llop i les 7 cabretes), que són els que atreuen el públic, però m’agrada arriscar per la qualitat», remarca Joan Vilà, que també va deixar anar que, arran de l’aniversari, «veurem com tot l’any passaran coses, com que algunes companyies oferiran activitats el matí del dia que actuïn». Per fer-ho possible compta amb la col·laboració d’una dotzena d’empreses i amb l’empenta de l’equip de col·laboradors d’Imagina’t, que vol ampliar. «Convidem a qui vulgui a formar-ne part, perquè, a banda de la programació, també organitzem el Carnestoltes, la revetlla infantil de Sant Joan, els titelles al passeig...».

Imagina’t, que va néixer el 1977 a l’antiga Sala Loiola (Sala Ciutat) amb el nom de Rialles, fa que Manresa sigui de les ciutats catalanes que fa més anys que ofereix programació adreçada al públic familiar. L’entitat compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, que ahir van explicitar les regidores Rosa M. Ortega, d’Infància, Joventut i Persones Grans; i Anna Crespo, de Cultura i Festes. Ortega va subratllar la «tenacitat i la perseverança» d’Imagina’t per oferir «a la canalla oci saludable, que educa emocions i crea esperit crític artístic», mentre que Crespo va agrair la feina «d’educar els espectadors del futur».