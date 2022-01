Stay Homas publicarà un nou 'mixtape' al març, que presentarà en un concert el 10 d'abril a la sala La Riviera de Madrid, en el marc de l'Inverfest. La notícia coincideix amb l'estrena de 'No eres tan especial', una cançó inèdita en col·laboració amb el raper sevillà Juancho Marqués que aborda, amb humor, el mite del desamor.

El tema s'acompanya d'un vídeo gravat des d'una terrassa, en aquest cas, però, amb vistes a la Gran Via de Madrid i no a Barcelona.

La banda va catapultar-se cap a l'èxit durant el confinament del 2020, una carrera que va desembocar en una gira internacional el 2021 per presentar el primer disc, 'Agua', que els va portar per Europa i Llatinoamèrica. El final del 'tour', però, es va haver de cancel·lar per la covid.