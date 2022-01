L’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya ha triat com a nova presidenta l’actriu i periodista Cayetana Guillén Cuervo, que substitueix el productor teatral i director del Festival de Teatre de Mèrida Jesús Cimarro.

Cayetana Guillén Cuervo, que ha sortit candidata per unanimitat, és la primera dona que assumeix el càrrec. Inicia aquest divendres la seva presidència, per un període de quatre anys, al capdavant de la tercera legislatura de l’Acadèmia, constituïda el 2014 després de formar part de l’anterior junta directiva com a vocal.

«Em considero una activista cultural i assumeixo aquest repte amb tot l’amor del món, amb responsabilitat, amb il·lusió, amb humilitat i amb tota la gratitud», ha assenyalat Cayetana Guillén Cuervo durant el seu discurs d’agraïment als acadèmics després de la seva elecció.

Guillén Cuervo és llicenciada en Periodisme i Art Dramàtic i forma part d’una saga d’actors encapçalada pels seus pares, Fernando Guillén i Gemma Cuervo, aquesta última va ser premi Max d’Honor (2021), i el seu germà Fernando Guillén Cuervo.

En aquests moments, l’actriu es troba de gira amb l’obra teatral ‘Puertas abiertas’ d’Emma Riverola i dirigida per Abel Folk. A més, condueix els programes culturals de La 2 ‘Atención obras’ i ‘Versión espanyola’.

Nova junta directiva

L’equip de la nova junta directiva està integrat per Antonio Resines, Lluís Pasqual, María Pagés, Helena Pimenta, Adriana Ozores, Antonio Najarro, Ana Labordeta, Rudolf Sirera, Eduardo Vasco, Pilar Jurado, Eduardo Galán, César Oliva, Carmen Giménez Morte, María López Insausti, Nicolás Fischtel, Guiomar Fernández Troncoso, Carmen Márquez, Carlos Morán i María Dolores Vargas-Zúñiga. Es tracta d'una directiva en què s’ha propiciat la paritat i que intenta descentralitzar el funcionament de l’Acadèmia en comptar amb representants de nou comunitats autònomes diferents i incloure representants de totes les professions escèniques integrades a l’Acadèmia.