L’Zlatko Brlic es va empassar dos dies d’autobús per arribar d’Eslovènia al Bages per estalviar-se el neguit dels tràmits aeroportuaris; el Hannu Juntunen va sortir de Finlàndia amb temps, per si de cas, i va aprofitar per fer turisme per Barcelona; els russos Vadim Savenkov, Dimitry Chirikov, Vadim Gordeev, Elena Gordeeva i Daniel Sankin van fer mil papers i al final encara van haver de picar la porta del consolat fora d’hores d’oficina per entrar a l’estat; l’italià Alessio Masci va esquivar la covid, va deixar dos companys a casa amb positiu víric i va volar a la Catalunya central, ... Cadascun dels divuit participants en l’estada de mags que té lloc aquests dies en un masia al Pont de Cabrianes té una història al darrera i molt talent per ensenyar. Una representació del grup pujarà de-mà a la nit a l’escenari del Kursaal en la 10a edició de La Nit dels Genis. «Volíem fer alguna cosa especial per celebrar l’aniversari», afirma Xavier Tapias, ànima de la iniciativa juntament amb May Closa, «però, amb la pandèmia, el regal és poder celebrar la gala».

Com el teatre, el circ o la dansa, Manresa s’ha apuntat en els darrers anys a l’encant de la màgia. No en va, la ciutat va acollir l’any passat el Campionat Europeu de les diferents disciplines de l’il·lusionisme i cada mes de gener, aprofitant el campus de mags d’arreu del món que comparteixen coneixements a la comarca, organitzat per l’Associació GENI (Grup d’Estudi del Nou Il·lusionisme), es munta una gala que enguany tindrà la presència de mitja dotzena d’especialistes. «No actuen tots els que venen a fer l’estada, perquè sinó l’espectacle seria interminable, però d’una manera o altra tots hi participen», afegeix Closa. Després de passar fa dotze mesos pel Teatre Conservatori, la gala torna al Kursaal, en aquesta ocasió amb la capacitat limitada al 70 %. «No decidirem fins l’últim moment qui actuarà», apunta Tapias, valorant, però, que el criteri serà «oferir al públic la màxima diversitat». Entre els mags que participen aquest any al Claustre d’El Pont de Cabrianes n’hi ha que fan màgia còmica, màgia general, cartomàgia i grans il·lusions. «Ens faltaria gentel mentalisme, la micromàgia i la màgia de saló», indica Closa. Entre els assistents hi ha figures com la de Dimitry Chirikov, president de la Russian Association of Magicians; Hannu Juntunen, subcampió europeu en manipulació, que ha vingut al Bages a preparar el número amb el que acudirà aquest estiu al Mundial del Quebec (Canadà); Vadim Savenkov, bronze en màgia còmica al campionat continental de Manresa. Entre els catalans, figures emergents com Ramon Flórez, que anirà al Mundial quebequès, Dídac Hospital i Pau Borrell, que després de causar sensació com a DJ i animador en les llargues sessions de l’Europeu serà el presentador de La Nit dels Genis. El turc Kenris Murat, el veneçolà Adrián Soler, Peio Rivas, Jaier Aguirre, Álvaro Cortés i Joan Carles Gil, a més de Tapias i Closa, completen la llista de participants. «Costa molt que surtin magues, però n’hi ha, i molt bones», anota Tapias. L’única que hi ha aquest any és Elena Gordeeva.