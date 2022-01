Quan Joe Di Pietro i Jimmy Roberts van escriure i van tenir enllestit el musical ‘T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré’ (1996) segur que no van preveure que fos un dels majors èxits de la cartellera de Broadway, però va estar 12 anys omplint la platea i va oferir més de 5.000 funcions. Quan els manresans del Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou va decidir interpretar el text sabien que el valor de l'obra els obria les portes a l'aplaudiment, però desconeixien les dificultats que la pandèmia els posaria al davant, i ara assaboreixen el gust de l'èxit perquè malgrat els problemes que s'ha trobat en el camí, la posada en escena ha estat d'un molt alt nivell, tant en la interpretació com en la part musical.

"T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré" és una comèdia de situacions, una successió d'històries amb parelles diferents que retraten el dia a dia de la societat. La proposta de Nostra llar és un treball que hi ha afegit la complexitat interpretativa, perquè aquesta paleta de situacions es resol, només, amb quatre actors, Sònia Catot, Cristina Barbero, Guillem Cirera i Jordi Gener, que fan pràcticament tots els papers de l'auca. De fills, de pares, de joves, de grans, d'esportistes, de monges, de capellans o de parella de nuvis, d'espavilats o de babaus. I d'aquesta exigent tempesta de papers en surten amb molt bona nota. La direcció escènica la signa el mateix Jordi Gener, la coreogràfica, l'actor i ballarí -ara també cantant- Guillem Cirera, i la vocal, Eli Paulet. I la cirereta final del producte és aquell piano de cua situat en un racó de l'escenari, pràcticament imperceptible, però des d'on el pianista i compositor David Martell omple de música l'espectacle.

La proposta manresana és una adaptació del text (amb una actualització pel que fa als estereotips heterosexuals de l'original), i la representació que s'ha vist aquesta setmana al Kursaal ha estat una adaptació escenogràfica del les representacions que es van fer a la sala d’actes de la Parròquia de Sant Josep, al Poble Nou de Manresa la passada tardor. La representació s'ha fet creant un teatre a tres bandes sobre l'escenari de la sala gran. No és la primera vegada que l'escenari del Kursaal és transforma en una sala de petit format, però per als habituals de l'equipament sobta quedar darrere el taló. Tres costat amb graderia desmuntable i la quarta oberta. Aquí hi llueix un dels escassos elements escènics, un panel de rectangles resseguits per una il·luminació let, que fa de decorat i porta per on entren i surten els actors. La resta d'elements que es mouen a l'escenari són quatre cubs amb rodes, a joc, amb el panel, que fan de cadira, taula o cotxe, en funció de les necessitats argumentals. Una simplicitat amb molt bon resultat estètic i òptim per al dinamisme plàstic.

T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré! és una comèdia musical "amb majúscules i un musical amb tots els ets i uts", com deia el teatre Kursaal en la seva programació. La proposta del Grup Escènic Nostra Llar és dinàmica, divertida, emocionant, polifacètica i interpretada, tant en les músiques com en el text, amb molta professionalitat. Han estat dues funcions on els actors han recollit un bon grapat d'aplaudiments. Dijous, amb públic dempeus.