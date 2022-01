El Centre Cultural del Casino acollirà dimecres que ve, 19 de gener, a les 19 h, la presentació de les obres finalistes del 22è Premi Joaquim Amat-Piniella, que comptarà amb la presència dels tres autors finalistes: Maria Lluïsa Amorós (autora d’Els nens de la senyora Zlatin), Rafael Vallbona (autor de Swing i guanyador de la primera edició, l’any 2001, quan es premiaven obres inèdites) i Vicenç Villatoro (autor de La casa dels avis). La presentació de les obres es farà en el marc del Club de Lectura de la Biblioteca del Casino i en una tertúlia conduïda per l’escriptora Imma Cortina. Per assistir-hi, cal reservar localitat al telèfon 938720171, o per correu electrònic a centrecultural@ajmanresa.cat.

El premi està convocat conjuntament per Òmnium Bages-Moianès i l’Ajuntament de Manresa, i està destinat a reconèixer una obra publicada que se centri o reflecteixi alguns dels moviments socials contemporanis. La dotació és de 2.000 euros per a l’obra guanyadora. El jurat d’enguany està format per Llorenç Capdevila (escriptor), Montserrat Caus (bibliotecària de la Biblioteca del Casino), Jordi Estrada (escriptor), Toni Mata (periodista de Regió7), Genís Sinca (escriptor i periodista) i Anna Vilajosana, periodista i presidenta d’Òmnium Bages-Moianès. La cerimònia de lliurament tindrà lloc a l’Auditori de la Plana de l’Om, el 23 de febrer. En la darrera edició es va premiar Àlvar Valls per Entre l’infern i la glòria.