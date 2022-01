És una de les fórmules mare de la Fira Mediterrània de Manresa: la unió entre les entitats de cultura popular locals i les companyies o grups professionals per col·laborar en la creació conjunta d’espectacles per al certamen. I és la fórmula triada per l’Ajuntament de Manresa per donar el tret de sortida al programa de la Manresa 2022, la commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa. Així, la companyia barcelonina Sacude Danza, coneguda pels seus espectaculars espectacles de dansa aèria i les entitats manresanes Xàldiga i la Colla Castellera Tirallongues protagonitzaran l’espectacle inaugural, un muntatge creat expressament per a l’ocasió que portarà per títol Manresa 2022 Transforma. La posada en escena es farà el dissabte 29 de gener , a les vuit del vespre, a la Plaça Major.

Manresa 2022 Transforma és un espectacle de música, cultura popular i dansa aèria sobre una plataforma volant -en la línia del darrer muntatge de la companyia, Euforia, vist a Fira Tàrrega- que se situarà, mitjançant una grua, davant la façana de l’ajuntament de la capital del Bages. Un viatge aeri, però, que en aques cas comptarà amb la col·laboració especial de Xàldiga i de la Colla Castellera Tirallongues, que ja estan treballant amb la direcció artística de la companyia. La participació dels tabalers, diables i castellers de la ciutat contribuiran, segons el consistori, «a la difusió d’un missatge de complicitat, de transformació i de festa col·lectiva, ingredients que són principals en la recepta del projecte Manresa 2022, i que s’oferiran al públic per fer-lo partícip de l’inici de la commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa». Sacude Danza té la direcció delcoreògraf Samuel Delgado (Sevilla, 1978), que després de treballar amb La Fura dels Baus, va fundar una companyia que el 2006 s’estrenava amb Aire, sueños de un compositor en el Festival Interferencias. Sacude Danza treballa amb creacions pròpies o encàrrecs a mida, com l’espectacle que es veurà a Manresa. Tot i que la intenció és que sigui una inauguració que pugui gaudir el màxim nombre d’espectadors, la previsió de públic es regirà per la normativa covid que estigui vigent el proper 29 de gener. L’espectacle inaugural donarà pas a un programa que conté més de 40 accions i 100 activitats i que està distribuït en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions musicals, amb la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Carles Cases, Manel Camp, l’Escolania de Montserrat o Jordi Savall.