Entre els molts al·licients de la darrera i esplèndida adaptació de The Suicide Squad (que va punxar injustament a les taquilles mundials, per cert) hi havia El Pacificador, sinistre personatge obsessionat amb assolir la pau a qualsevol preu. L’individu de gatell fàcil té un moral molt discutible que el porta a canviar d’aliats en el moment menys inesperat si aquests s’adapten als seus objectius fonamentals.

Un ésser cínic, llengut i imprevisible al John Cena va saber dotar d’una personalitat que, indubtablement, mereixia més minuts. I això es tradueix en una sèrie de vuit episodis on s’aprofundeix en els seus matisos però també s’aprofita per consolidar-lo com a antiheroi. És, doncs, un malvat simpàtic que compta de nou amb l’aval de James Gunn, guionista i director de la pel·lícula. Segurament els fans del còmic de DC trobaran a faltar que sigui més irreverent i que resulti menys empàtic, però és una sàtira molt divertida dels relats de superherois que pot agradar també als no iniciats en les vinyetes.