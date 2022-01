Cada imatge té al darrere la seva història. Com Sabates a les mans, la fotografia en blanc i negre guanyadora del Premi Especial El Nen del 14è Concurs Fotogràfic Memorial Modest Francisco que, ahir, a l’Espai 7 del Casino, repartia els seus premis i inaugurava exposició amb una seixantena de les més de dues-centes obres presentades al certamen. Sabates a les mans és obra de Pep Codina, de 67 anys i de Tona, una imatge que va prendre a Zimbàbue durant un viatge a l’Àfrica. La seva càmera es va fixar en uns nens sortint de l’escola en una zona rural del país. Per què? «Per la curiositat de veure que, el primer que feien tots ells, era descalçar-se i sortir de l’escola amb les sabates a les mans».

Creat en record i homenatge al fotògraf manresà Modest Francisco Erill (1932-1999), l’acte d’ahir es va dedicar a la seva vídua, Carme Serra, ànima i impulsora d’aquest certamen, que va traspassar l’agost del 2020. «Per primer cop celebrem el lliurament sense ella», recordava la regidora de Cultura, Anna Crespo. Biennal, l’any passat no es va convocar. Crespo obria un acte en el qual, com va apuntar posteriorment l’alcalde Marc Aloy, s’estrenaven tant ell com Bernat Bozzo, president de Foto Art Manresa, que va llegir el veredicte d’un jurat format per Josep Manel Requena Bosch (Agrupació fotogràfica AFOFER de Ripollet); Josep Companyó Castellví (Agrupació fotogràfica CQUIEFoto de Puig-reig) i Climent Clerch Valls (Agrupació fotogràfica Flaix Gelida de Gelida). A més de Codina (600 euros), també van ser guardonats, en l’altra modalitat, de temàtica lliure, Francesc Valldeoriola, també de Tona, per Absència1 (1er premi, 500 euros); Antonio Garballo, de Cerdanyola del Vallès –que va arribar en el darrer moment– per Uniendo esfuerzos (2n premi, 400 euros) i Carles Alasraki, de Santa Fe del Penedès per Art tèxtil (3r premi, 300 euros). Tots ells van rebre, també, una medalla, obra de l’escultor Ramon Oms.

Tant Codina, mestre de la Federació Catalana de Fotografia, com Valldeoriola, que fa 6 o 7 anys que participa en concursos, ja havien participat anteriorment en aquest certamen manresà. La fotografia premiada de Valldeoriola, de 46 anys, titulada Absència 1, és la primera d’una sèrie de 5 que recrea, quasi de manera pictòrica, «una escena familiar de postguerra» immortalitzada en una masia de Tona. A la imatge premiada, la mare, dreta, mira cap enfora i el pare seu a taula amb els fills. A les següents, argumentava l’autor, la mare ja no hi és: Absència. Com a curiositat, explicava Valldeoriola, a la fotografia participen la seva dona, la filla i un nebot i la roba que porten «són vestits utilitzats en la pel·lícula Pa negre».

El concurs, organitzat per l’Ajuntament, que el dota, amb la col·laboració de Foto Art Manresa, té garantida la seva continuïtat, tal com va remarcar l’alcalde en el seu parlament, que va ressaltar la projecció d’un premi que ha tingut «51 participants de Manresa, del país però també de l’estat» (Madrid, Pamplona o Còrdova) i més de 200 obres. El certamen fotogràfic manresà va celebrar la primera convocatòria el 2001 i es va repetir anualment fins a la sisena edició, a partir de la qual va passar a tenir periodicitat biennal.