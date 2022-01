L’Amèrica de Gasparini

El Centre de Fotografia KBr de Barcelona-Fundació Mapfre tanca demà l’estada a la capital catalana de l’exposició «Paolo Gasparini. Camp d’imatges». El catàleg de la mostra dona testimoni de l’obra que va fer l’autor italià en diversos països sud-americans.

Nascut el 1934 a Gorizia, Itàlia, Paolo Gasparini viu a Venezuela des del 1954 i s’ha erigit en un dels grans retratistes de les tensions i contradiccions culturals de l’Amèrica del Sud. La seva obra s’ha pogut veure des del setembre al Centre de Fotografia KBr que la Fundació Mapfre té des de la tardor del 2020 a la capital catalana i avui i demà encara es pot visitar.

Durant sis dècades, Gasparini s’ha interessat pel llenguatge de la publicitat i el màrqueting i les eines de seducció de la societat de consum, una mirada crítica que ha recorregut diverses urbs com Sao Paulo, Caracas, La Habana i Ciutat de Mèxic. El seu treball reflecteix no només les diferències entre l’Amèrica Llatina i Europa sinó també les notables diferències que hi ha en tot aquest vast continent comprès entre Mèxic i el sud dels Andes. El catàleg coordinat per la comissària de la mostra, Maria Wills Londoño, té assaigs d’Horacio Fernández, Antonio Muñoz Molina i Juan Villoro i una biografia escrita per Sagrario Berti.