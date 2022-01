El festival de fotografia FineArt d'Igualada ha revelat aquest dimecres alguns detalls de la seva desena edició, que tindrà lloc entre el 25 de febrer i el 20 de març a una vintena d'espais emblemàtics de la capital de l'Anoia. En concret, hi haurà més d'una quarantena d'exposicions protagonitzades per fotògrafs de renom com Chema Madoz i Ramon Masats, tots dos guardonats amb el Premi Nacional de Fotografia. El director del certamen, Ramon Muntaner, també ha avançat que es farà una exposició antològica al fotògraf igualadí Santi Carbonell, que va morir el 2014 a causa d'un càncer. El festival ha desvetllat la imatge gràfica del certamen, que vol representar la mirada del fotògraf i l'ull de l'espectador.

En la nova edició del FineArt es mantenen els 24 dies d'exposició i el seu director, Ramon Muntaner, espera que sigui un festival "el més normalitzat possible" malgrat la sisena onada de la covid-19. Es preveu que hi hagi més de quaranta exposicions d'autors com Chema Madoz, Carme Masià, Ramon Masats, Pierre Radisic, Santi Carnovell o Wayra Ficapal. Les exposicions es podran veure en una vintena d'espais diferents, tot i que els punts neuràlgics seran el Museu de la Pell i l'antic Escorxador. La imatge per celebrar els deu anys de vida del FineArt ha estat elaborada pel dissenyador igualadí Xavier Méndez, de l'estudi Amorfa. En concret, es tracta d'una imatge que juga amb la imaginació i que té dos protagonistes, l'ull del fotògraf i de l'espectador. Méndez ha explicat que "és igual d'important la mirada de l'espectador com també la mateixa fotografia, una cosa sense l'altre no tindrien motiu de ser".