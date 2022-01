La secció oficial a competició del 72è Festival de Cinema de Berlín comptarà amb dues cines catalanes per primera vegada a la història. Es tracta del segon llargmetratge de Carla Simón, 'Alcarràs', i la nova cinta d'Isaki Lacuesta, 'Un año, una noche'.

Simón arriba al certamen esperonada per l'èxit d''Estiu 1993', que va iniciar el seu periple al festival l'any 2017, on va guanyar el premi a la millor òpera prima i el guardó de la secció Generation K-Plus.

La Berlinale planteja un nou concepte per a l'edició del 2022, amb un format en línia per a la indústria, però mantenint la presencialitat del certamen cinematogràfic, de manera que els equips dels films seleccionats podran presentar-hi les cintes del 10 al 16 de febrer.

'Alcarràs' arribarà als cinemes a la primavera

El curtmetratge català 'Agrilogistics' i la coproducció 'Afterwater' participaran a les seccions de curt i Forum, respectivament.

L'estrena d''Alcarràs' als cinemes està prevista per a la primavera. A més de Carla Simón, firma el guió Arnau Vilaró i part de l'equip d''Estiu 1993' també ha repetit. El repartiment de la pel·lícula és coral i està format per actors no professionals de Lleida i treballadors del camp, en un procés de selecció que es va allargar més d'un any per la irrupció de la pandèmia.

Entre els personatges principals hi ha Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós i Berta Pipó.

Lacuesta proposa una pel·lícula sobre els atemptats a Bataclan

El nou film d'Isaki Lacuesta és una coproducció francesa que compta amb suport de l'ICEC, inspirat en el llibre escrit per un supervivent dels atemptats de la sala Bataclan l'any 2015. Amb guió d'Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo, el film el protagonitza un repartiment internacional encapçalat per Nahuel Pérez, Noémi Merlant, Quim Gutiérrez i Alba Guilera.

A més, la coproducció Afterwater, de Dane Komljen (Andergraun Films, Flaneur Films, DART FILM, Jeonju Cinema Project) participarà a la secció Forum dedicada a un cinema poc convencional i que obre noves perspectives cinematogràfiques. El film és una coproducció d'Andergraun Films, premiat amb una menció especial com a projecte per Jeonju Cinema Project i seleccionat i premiat al laboratori Fidlab l'any 2018.

El curtmetratge català també serà present a la Berlinale. Agrilogistics, de Gerard Ortin, competirà a la secció Berlinale Shorts. El film aborda les transformacions tecnològiques dins l'agricultura industrial contemporània. El seu anterior treball, 'Future Foods', va formar part del Shortcat 2021 de Catalan Films i ha estat seleccionat a festivals com Visions du Réel, Open City Documentary o Cinespaña.

Isabel Coixet, entre els projectes presents a les activitats d'indústria

Les activitats d'indústria del festival també comptaran amb el talent català. El projecte '20.000 espècies d'abelles', d'Estibaliz Urressola, produït per l'empresa catalana Inicia Films amb Gariza Films, ha estat un dels 34 projectes de llargmetratge de 32 països seleccionats al Berlinale Co-production Market. Els productors tindran l'oportunitat de presentar els seu projecte a coproductors internacionals, agents de venda, cadenes de televisió, plataformes, distribuïdores, representants de fons públic de finançament de tot el món.

En el marc del Berlinale Co-production Market es celebra el Co-Pro Series (15-16 de febrer) que selecciona 10 projectes de series d'Europa, Canadà i America Llatina que cerquen partners internacionals. La sèrie 'Picadero', d'Isabel Coixet (Amor y lujo, Zeta Cinema, Fidelio Films) és dels projectes seleccionats que es presentarà en col·laboració amb el Series Mania Forum on el passat agost es va presentar el projecte per primera vegada. 'Picadero' està protagontzada per la detectiu privada Llanos Salinas acostumada a bregar amb els petits draps bruts de la burgesia comtal. La sèrie està ambientada a Barcelona.

Paral·lelament, el programa de desenvolupament de talent i plataforma de networking Berlinale Talents ha seleccionat 4 professionals catalans en la seva vintena edició: Meritxell Colell (directora), Manel Raga (director), Marta Cruañas (productora), Bruna Cusí (Actriu) i Mariona Borrull (criítica de cinema i periodista). El programa selecciona a 200 professionals emergents de 116 països d'entre més de 2.200 candidatures.