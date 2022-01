L’obra: Els nens de la senyora Zlatin (Columna): Basada en fets reals i finalista del Premi Ramon Llull. França, 1943. Un grup de nens jueus, procedents de diversos països europeus, arriben a França per escapar de la tragèdia que devasta Europa durant la Segona Guerra Mundial. La Sabine Zlatin, infermera de la Creu Roja, tindrà cura d’ells i els buscarà un indret on puguin refugiar-se fins a l’acabament de la guerra. Paral·lelament, l’Octavi Verdier, un jove periodista, escriu una novel·la sobre la presència nazi a la Barcelona dels anys quaranta, que contrasta amb la Barcelona sotmesa pel franquisme.

Vicenç Villatoro

L’obra que tanca una trilogia sobre la identitat

L’obra: La casa dels avis (Proa). Tancament d’una ambiciosa trilogia -juntament amb Un home que se’n va i El retorn dels Bassat- sobre l’emigració i la identitat. A La casa dels avis, Villatoro explora la història dels avis materns, des de la llar familiar de Canet, fins a la Terrassa obrera i convulsa de la guerra i la postguerra. Eren un manyà i una nuadora, catalanistes i republicans, que van viure l’exaltació de la República, la derrota de la guerra i l’experiència de l’exili, la presó i el silenci del franquisme.

L’autor: Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957) és escriptor i periodista. Com a escriptor ha publicat novel·les, dietaris, poesia i assaig. Ha obtingut els principals premis de la literatura catalana, com el Sant Jordi per Evangeli gris, el Ciutat de Palma per La claror de juliol o el Prudenci Bertrana per La ciutat del fum. Com a periodista, ha estat director de l’Avui i de la CCRTV i ha col·laborat en els principals mitjans del país.