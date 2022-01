La llibreria Parcir de Manresa acull avui (19 h) la presentació del llibre Rússia, l’escenari més gran del món (Ara Llibres), del periodista berguedà Manel Alias (1977), un llibre que arriba en el seu retorn al país després d’haver treballat set anys com a corresponsal de TV3 al país de Putin. A l’autor, si no hi ha canvis de darrera hora, l’acomanyarà un altre berguedà, també bon coneixedor del país, Pau Hontangas i Rosell.

Rússia, el país més gran del món, un dels llibres de no ficció més venuts en els darrers mesos, és una immersió profunda al país on Alias ha creat la seva família. I un homenatge a Rússia, a la seva etapa professional més trepidant i als que estima. Com explicava en una entrevista publicada en aquest diari, el llibre «no és només un llibre sobre Rússia, sinó sobre la vida, i de vida extrema moltes vegades» que li serveix, també, per desmuntar tòpics . Manel Alías va entrar a formar part de l’equip de professionals de TV3 el 2001; el 2014 va inaugurar la nova delegació de la CCMA a Moscou. Després de set anys de corresponsal continuarà a la secció d’Internacional de la corporació.