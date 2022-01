El 20 de gener del 2021 va morir el músic sallentí Jordi Fàbregas, ànima del Tradicionàrius i recuperador de multitud de peces de la música tradicional del país. En l'aniversari, el músic sallentí Roger Andorrà li ha volgut retre un homenatge publicant una de les peces que inclou en el disc que està a punt de veure la llum, "Empelt", Veuràa la llum el proper mes de març.

Andorrà ha difós la música de "Les balladetes", una cançó popular sallentina que els infants de la vila ballen el dilluns d'Enramades (per Corpus). Fàbregas va ser qui fa fixar la partitura d'aquesta peça i Andorrà ara n'ha fet una revisió en una barreja conceptual entre la música tradicional i la música electrònica.

Explica Andorrà que tot i la mescla, tot i aquest "Empelt" que dona nom al disc, hi ha un respecte "escrupolós" per l'origen, per l'arrel, per la gralla o l'electrogralla, que és el seu instrument.

L'estrena del disc és el dia 18 de març dins del marc del Festival Tradicionàrus. Com afirma el mateix Andorrà es tracta d'un projecte "punyent" i "transgressor", "una gralla que viatja cap a l’electrònica". En aquest projecte Andorrà ha coincidit amb el saxofonista Llibert Fortuny, que n'és el productor. Andorrà ha treballat les melodies de les peces i Fortuny hi ha aportat A les bases hi ha reminiscències de jazz, groove, funky, dance, techno o dubstep.

"Empelt" en recull de peces i tonades populars que el músic de Sallent i Llibert Fortuny adeqüen als nous estils musicals. Melodies com el Toc de castells, el Bequetero, el Virolai, una sardana o un pasdoble de Patum arriben sota un nou estil musical l'electrònic d'arrel. Fàbregas hi havia inclòs "Les balladetes" en un dels seus discs amb el grup Primera Nota i l'havia interpretat, entre altres espais, a l'Auditori de Barcelona.