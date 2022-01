Referent de la cultura d’arrel, ara fa un any moria el músic, compositor i gestor cultural sallentí Jordi Fàbregas. A l’abril, la seva vila natal l’homenatjava batejant la sala gran de la Fàbrica Vella amb el seu nom i amb el retrat del compositor, obra de l’artista Quim Moya, presidint-ne l’entrada. I, avui, coincidint amb la data exacta del primer aniversari de la seva mort, el poble natal de Fàbregas vol recordar-lo. Ho farà amb música: pels carrers de la població bagenca, de 10 a 1 i de 5 a 8, sonarà un fil musical de les diferents músiques que hi ha enregistrades amb les quals Jordi Fàbregas hi tenia alguna vinculació. L’acte gros es farà dissabte, amb una trobada popular al matí (a partir de les 11.30 h) que se celebrarà a la Fàbrica Vella, en el mateix lloc on hi ha els rostre murri i optimista de Fàbregas que va pintar Moya.

L’acte, que promouen entitats i Ajuntament i que es vol que sigui el més «popular» possible, començarà amb música en directe a càrrec dels sallentins Eloi Escudé (piano) i Roger Andorrà (gralla). L’Esbart Vila de Sallent, amb la dansaire Jordina Moltó, dedicarà el Ball d’homenatge a Fàbregas i, seguidament, es farà la lectura d’un poema de Miquel Martí Pol, Com hauria estat bell, que el sallentí va musicar. Una guitarra de cartró, realitzada per una empresa manresana especialitzada en joguines creades amb aquest material, servirà com a llibre de dedicatòries: mentre soni la versió musical del poema amb la veu de l’homenatjat, el públic podrà escriure dedicatòries i enganxar-les a la guitarra, que s’ha encarregat expressament per a la diada de record.

La matinal enfilarà la recta final amb una cantada conjunta de la cançó Som de Sallent, amb música Jordi Fàbregas i lletra del seu pare, Jordi Fàbregas i Capell, i acabarà amb el Grup de Gralles de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner i la presència dels nans i gegantons, que no podran ballar per falta de personal a causa dels confinaments per la pandèmia. Radio Sallent retransmetrà en directe la trobada.

Sallent també recordarà Fàbregas, fundador del Tradicionàrius, amb dues propostes del festival que formen part de la programació cultural de la Fàbrica Vella.