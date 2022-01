Manresa tornarà a ser un plató d'una nova producció audiovisual la setmana vinent. Aquesta vegada es rodarà 'Sin huellas' amb Carolina Yuste (Badajoz, 1991) i Camila Sodi (Mèxic, 1986) com a protagonistes. Es tracta d'una sèrie espanyola original d'Amazon Prime Video sobre dues dones socialment marginades sospitoses d'un assassinat.

Yuste compta amb un Goya com a millor actriu de repartiment per la pel·lícula 'Carmen i Lola'. En el cas de la mexicana, se la coneix per algunes pel·lícules com 'Niñas Mal', 'Déficit' o la telenovel·la 'A que no me dejas'.

Manresa esdevé un espai de pel·lícula

És la tercera producció que es grava a Manresa en els últims quatre mesos. La ciutat va transformar-se en Los Angeles pel rodatge de 'Marlowe' amb Liam Neeson i també va convertir-se en la localització perfecta per gravar interiors per a 'Bird Box' amb Mario Casas i Michelle Jenner.

Diversos punts de la localitat permetran a la productora Zeta Studios rodar algunes de les imatges que formaran part dels 8 episodis de 40 minuts de duració de 'Sin huellas'. L'Ajuntament de Manresa, conseqüentment, ha avisat que hi haurà algunes interrupcions en la circulació.