El Grup 13 va dir la seva última paraula en una exposició que va tenir lloc l’estiu del 2008 al Museu Comarcal de Manresa i avui la memòria del darrer col·lectiu pictòric de la ciutat reviu gràcies al treball realitzat pel Grup de Recerca Humanística de Proximitat de Cal Gravat, vinculat a l’institut d’aquest barri de la capital bagenca. Una exposició que s’inaugura aquesta tarda (19 h), i es pot visitar fins al 12 de febrer, li ret homenatge en l’escenari que va acollir la 6a de les catorze mostres que va organitzar la colla al llarg de vint anys d’existència, la Casa Lluvià.

«Són el símbol d’una manera de fer, una manera d’entendre l’art i la societat, que ja ha desaparescut, són l’última generació», explica la jove Alba Quirós, estudiant de Filologia Clàssica que forma el col·lectiu de recerca artística GREHVAT.0 juntament amb el docent i historiador de l’art Ovidi Cobacho i els també ex-alumnes de l’IES Cal Gravat Marta Puig, Laia Alsina i Òscar Casado.

«En Joan Jubert era pintor i tenia una sastreria al número 29 del carrer Nou on s’hi feien tertúlies en les que es parlava d’art», explica Cobacho: «el 1986 es va morir, i l’any següent els amics van organitzar una exposició d’homenatge que ve a ser l’exposició zero perquè, arrel d’això, aquells tretze artistes es van constituir com el Grup 13 i durant els vint anys següents van fer 14 exposicions».

Els fundadors del col·lectiu van ser Salvador Clotet, Josep Fornells, Antoni March, Maurici Pla, Lluís Sanz, Antoni Sivillà, Josep Vila Closes, Jaume Casacuberta, Andreu Descals, Mario Garcia, Josep Maria Massegú, Ramon Salisi i Francesc Serrano. Amb els pas dels anys, es van anar incorporant altres membres per cobrir les baixes que hi havia, fins a totalitzar 21 noms: Andreu Argelich, Joan Caballé, Oriol Olivé, Rodrigo Rodríguez, Antoni Sala, Joan Sallent, Josep Maria Sarrate i Isabel Vila, l’única dona de la llista.

En l’exposició es mostren 22 quadres, un de cadascun dels integrants del Grup 13 i un altre de Jubert, una escena de platja que és un exemple de la pintura puntillista que va conrear l’artista. La peça de l’ànima de les tertúlies és l’única que pertany al Museu Comarcal de Manresa -la resta provenen de col·leccions particulars- juntament amb una aquarel·la de Maurici Pla que mostra, reunits al voltant d’una taula, els tretze membres originals del Grup 13. Així mateix, també s’ensenyen fotografies, programes, fulletons i articles de premsa que donen testimoni de l’activitat del col·lectiu.

Recerca des del territori

El grup que ha posat en marxa la investigació sobre el Grup 13 és hereu de la iniciativa engegada fa tres anys a l’Institut Cal Gravat pel professor Ovidi Cobacho, amb el suport de la direcció del centre, per apropar l’art i els artistes de la Catalunya central als estudiants d’ESO i batxillerat. Les recerques dels alumnes han donat com a resultat tres exposicions al convent de les Caputxines que van posar en valor la pintura del territori i alguns noms poc coneguts, fins i tot de finals del XIX i les primeres dècades del XX.

El treball sobre el Grup 13, que al llarg d’aquest any o principis del vinent donarà també com a fruit la publicació d’una monografia, és el punt de partida del nou Grup de Recerca Humanística, que vol anar més enllà de l’àmbit estrictament educatiu i emprendre projectes que reivindiquin o bé treguin de l’anonimat noms, moviments i col·lectius de l’art de casa nostra. «La recerca a l’institut té un temps i unes possibilitats acotades», afirma Cobacho: «la intenció és continuar la investigació i fer exposicions, publicacions, articles en revistes, ...».

«Hi ha un treball de recerca sobre el Grup 13 que ens ha servit de base per a una investigació posterior més amplia», apunta Quirós. Les converses amb familiars i hereus dels pintors que ja no són entre nosaltres, els articles de premsa, els llibres i altres materials documentals, tant en paper com digitalitzats, han permès obrir el focus i conèixer més a fons la trajectòria d’uns pintors que durant dues dècades van fer catorze exposicions, principalment a Manresa però també a Navarcles, Solsona i Sant Fruitós de Bages.

Activitats paral·leles

La mostra es pot visitar de forma gratuïta i s’han previst altres activitats. El 4 de febrer, a les 19.30 h, se celebrarà una vetllada musical amb alumnes de l’Esclat. L’endemà (18 h), els investigadors oferiran una visita guiada. I l’11 de febrer (18.30 h), es farà una taula rodona amb artistes del Grup 13. Per assistir-hi, cal reservar a centrecultural@ajmanresa o 93 872 01 71.